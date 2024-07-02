Штурмовать везде не получается: почему ВС РФ проваливают масштабное наступление в Украине

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От смены места многое меняется…

В октябре 2023 года командование РОВ для наступления на Авдеевку усилило ГВ "Юг" подразделениями ГВ "Центр", зона ответственности которой — Лиманское направление. Под Авдеевку тогда были переброшены наиболее боеспособные подразделения 15-й, 21-й и 30-й ОМСБр из состава 2-й ОВА, 55-й и 74-й ОМСБр из состава 41-й ОВА и 239-го ТП и 228-го МСП из состава 90-й ТД.

В результате, Лиманское направление оказалось ослабленным без боя, но команда наступать не изменилась. Как результат, существенных прорывов на этом направлении в РОВ не отмечалось, а с некоторых пор… Потеря существенной локации в Серебрянском лесоводстве, отход от Тернов…

В середине мая, когда командование ГВ "Север" поняло, что их перформанс в Харьковской области "накрывается медным тазом", в Белгородскую область были переброшены подразделения 83-й ОДШБр, зоной ответственности у которой был район Часов Яра, а именно — Ивановское, Клещиевка и Андреевка.

В результате СОУ не только удержали позиции, но и расширили контроль в районе вышеупомянутых сел, а также смогли вытеснить россиян из сектора "Канал" в Часов Яре к позициям восточных окраин.

Как видно, передислокация того или иного подразделения РОВ для усиления другого направления существенно влияет на ситуацию с ЛБС. Командование РОВ не имеет возможности при внешнем масштабе всей военной машины затыкать пробелы и равномерно распределять ресурс, чтобы он мог на одном участке стабильно держать оборону, на другом — стабильно стагнировать, на третьем — стабильно наступать, на четвертом — стабильно получать 3,14*** и делать вид, что это все по плану.

Выводы из всего вышеизложенного, думаю, дополнительно расписывать не имеет смысла.

Завершался шестой месяц обороны на истощение.

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