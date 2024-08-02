F-16 працюватимуть по Криму: для чого Україна застосує отримані західні винищувачі

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Інформація про те, що багатофункціональні винищувачі F-16 вже в Україні, вже не одну добу поспіль розбурхують інформаційний простір. Але ця інформація вкотре спровокувала обговорення того, наскільки ці винищувачі будуть корисними в зоні БД в Україні і який вплив вони можуть мати на ситуацію на фронті. Особливо з огляду на повзучий наступ російських військ.

Наразі найінтенсивнышими напрямками наступу росіян є Покровське і Торецьке. Їх я об'єдную у своїх оглядах у єдиний Торецько-Покровський напрямок. Тут командування росіян намагається вирішити одночасно 4 завдання:

формування південного флангу від траси 0511 лівим берегом річки Вовча і Карлівським водосховищем;

прорив трасою 0511 на Покровськ;

прорив на трасу 0504 через Воздвиженку, основну артерію постачання Покровськ-Костянтинівка, з метою її перерізання;

окупація Торецької агломерації та безпосередньо Торецька.

Тут противник ще восени 2023 року сконцентрував угруповання, яке за своїм потенціалом являє собою найвищий ударний показник з усіх російських УВ (угруповань військ) у зоні БД. Це стало можливим завдяки концентрації не тільки формувань зі складу російської УВ "Південь", від самого початку для якої Донецька область була зоною відповідальності, а й зміщенню сюди найбоєздатніших бригад зі складу 2-ї та 41-ї ОВА, а також 90-ї ТД ГВ "Центр", зоною відповідальності якої був Лиманський напрямок.

Концентрація таких сил і засобів дозволила російським військам на Покровському напрямку отримати найглибше просування за минулий рік — 21 кілометр. Із 31 липня 2023 року по 31 липня 2024 року росіяни просунулися на 21 км углиб Донецької області на Покровському напрямку або по 60 метрів на добу. Це просування складно назвати проривом фронту, обвалом оборони або чимось подібним. Але, все ж таки, постає питання, чи зможуть F-16 зупинити його?

Щоб відповісти на це запитання, слід розуміти, що є основним допоміжним елементом просування російських військ на, мабуть, умовно найуспішнішому їхньому напрямку в Україні. А цим елементом є керовані авіаційні бомби (КАБ), ефективної протидії яким у СОУ наразі немає.

Російська тактична авіація застосовує на добу до сотні й навіть більше КАБів, практично стираючи з лиця землі села, населені пункти і міста, що спрощує російським військам проводити штурмові дії в руїнах. Про те, що КАБи є серйозною проблемою для української армії, неодноразово говорив і президент Володимир Зеленський, звертаючи увагу на те, що на місяць російська авіація задіює понад 3 тисячі КАБів.

Сумнозвісні російські КАБи Фото: РИА Новости

Скидаючи КАБ за 40-50 км від ЛБЗ, російські бойові літаки опиняються поза зоною ураження української ППО малого і середнього радіусу дії, а сам КАБ може планувати на відстані до 70 км.

Тим часом F-16 володіють широкою номенклатурою засобів ураження, серед яких є і ракети класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, останні модифікації яких мають дальність ураження цілей 150-180 км. Тобто ці ракети зможуть збивати російську тактичну авіацію ще до її підльоту до місця скидання КАБів.

З огляду на те, що російські війська наразі одночасно зосереджені на виконанні на Торецько-Покровському напрямку чотирьох завдань, активне застосування КАБів триватиме, тобто актуальність F-16 у питанні протидії Су-34 збережеться ще довго. Але тільки за умови, що Україна отримає саме сучасну модифікацію AIM-120 AMRAAM з її максимальними характеристиками.

F-16 призначені для зовсім іншого театру бойових дій. Коли говорять про застосування F-16 у зоні БД, то насамперед згадують про найгарячіші точки: Торецько-Покровський напрямок, Краматорський та інші. Але мені здається, що це не зовсім правильний підхід. Необов'язково, щоб F-16 були одразу спрямовані в епіцентр бойових зіткнень, оскільки їхня початкова невелика кількість свідчить про точкове, ювелірне застосування. І мені це більше нагадує перше використання М142 HIMARS.

У червні 2022 року Україна отримала першу партію РСЗВ М142 HIMARS із чотирьох одиниць. Тоді багато скептиків зазначали, що 4 М142 HIMARS — це крапля в морі, вони нічого не зможуть зробити і якось вплинути на ЛБЗ протяжністю понад тисячу кілометрів. Але вже за чотири місяці російські війська втекли з правого берега Херсонської області, опинившись у нестерпних умовах завдяки системній, точковій роботі М142 HIMARS виключно по цій ділянці.

Спочатку 4 РСЗВ М142 HIMARS, що їхню кількість пізніше збільшили до 9 одиниць, мали вирішальний вплив на увесь плацдарм, із подальшим крахом росіян на правому березі Херсонщини. Так само F-16 можуть бути використані на окремо взятому театрі бойових дій, виконуючи різноманітні завдання завдяки своїй багатофункціональності .

F-16 мають на озброєнні не тільки згадані вище ракети "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, що робить їх небезпечним мисливцем за Су-34, а й плановані керовані бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon, небезпечніші за російські КАБи завдяки дальності польоту та високої точності. Крім того, вони можуть використовувати крилаті ракети AGM-158 JASSM, за своїми характеристиками дуже схожі зі Storm Shadow і Scalp EG. Є в арсеналі F-16 і протикорабельні ракети AGM-119, що дозволяють вражати надводні об'єкти на відстані до 55 км і більше.

Тобто F-16 може на окремо взятій ділянці бойових дій однаково ефективно знищувати як повітряні, так і сухопутні, а також морські цілі. І що ж це за ділянка бойових дій, з якої у 2023 році втік флот, на початку 2024-го була позбавлена своєї функціонабельності ППО великого радіусу дії, а з другої половини 2024-го почали системно знищувати тактичну авіацію на аеродромах?

На думку спадає тільки одна, де всі ці події відбулися, — Крим.

Висновки. Я вважаю, що попри важку ситуацію на Торецько-Покровському напрямку, F-16 не кидатимуть на вирішення цієї проблемної локації. Якщо F-16 і будуть застосовувати там, то для виконання нечисленних завдань, здебільшого пов'язаних зі знищенням російських Су-34.

У 2024 році для F-16 буде зовсім інше доручення, на зовсім іншій ділянці театру бойових дій. І протягом останніх кількох місяців на цій ділянці саме під F-16 створювали умови для комфортнішого виконання своїх завдань. Можливо, у 2025-му F-16, як свого часу і М142 HIMARS, будуть розподілені й закріплені за кожним із плацдармів — ділянок БД, але поки що цей багатофункціональний винищувач застосовуватиметься максимально обережно, точково, ювелірно.

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