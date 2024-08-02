F-16 будут работать по Крыму: для чего Украина применит полученные западные истребители

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Информация о том, что многофункциональные истребители F-16 уже в Украине, которые сутки подряд будоражат информационное пространство. Но эта информация в очередной раз возбудила обсуждение относительно того, насколько данные истребители будут полезны в зоне БД в Украине и какое влияние они могут оказать на ситуацию на фронте. Особенно с учетом ползучего наступления российских войск.

В настоящее время наиболее интенсивным направлением наступления россиян является Покровское и Торецкое. Их я объединяю в своих обзорах в единое Торецко-Покровское направление. Здесь командование россиян пытается решить одновременно 4 задачи:

формирование южного фланга от трассы 0511 по левому берегу реки Волчья и Карловскому водохранилищу;

прорыв по трассе 0511 на Покровск;

прорыв на трассу 0504 через Воздвиженку, основную артерию снабжения Покровск-Константиновка, с целью ее перерезания;

оккупация Торецкой агломерации и непосредственно Торецка.

Здесь противник еще осенью 2023 года сконцентрировал группировку, по своему потенциалу представляющую собой самый высокий ударный показатель из всех российских ГВ в зоне БД. Это стало возможным благодаря концентрации не только формирований из состава российской ГВ "Юг", изначально для которой Донецкая область была зоной ответственности, но и смещению сюда наиболее боеспособных бригад из состава 2-й и 41-й ОВА, а также 90-й ТД ГВ "Центр", зоной ответственности которой было Лиманское направление.

Концентрация таких сил и средств позволила российским войскам на Покровском направлении иметь самое глубокое продвижение за прошедший год – 21 километр. С 31 июля 2023 по 31 июля 2024 года россияне продвинулись на 21 км вглубь Донецкой области на Покровском направлении или по 60 метров в сутки. Это продвижение сложно назвать прорывом фронта, обвалом обороны или чем-то подобным. Но, все же, возникает вопрос, смогут ли F-16 остановить это продвижение?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует понимать, что является основным вспомогательным элементом продвижения российских войск на, пожалуй, условно самом успешном их направлении в Украине. А этим элементом являются корректируемые авиационные бомбы (КАБ), эффективного противодействия которым пока у СОУ – нет.

Российская тактическая авиация применяет в сутки до сотни и даже более КАБ, практически стирая с лица земли села, населенные пункты и города, что упрощает российским войскам проводить штурмовые действия в руинах. О том, что КАБ являются серьезной проблемой для украинской армии, неоднократно говорил и президент Владимир Зеленский, обращая внимание на то, что в месяц российская авиация задействует более 3 тысяч КАБ.

Злополучные российские КАБы Фото: РИА Новости

Сбрасывая КАБ за 40-50 км от ЛБС, российские боевые самолеты оказываются вне зоны поражения украинской ПВО малого и среднего радиуса действия, а сам КАБ может планировать на расстоянии до 70 км.

Между тем, F-16 обладают широкой номенклатурой средств поражения, среди которых есть и ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, последние модификации которых обладают дальностью поражения целей 150-180 км. То есть эти ракеты смогут сбивать российскую тактическую авиацию еще до ее подлета к месту сброса КАБ.

С учетом того, что российские войска сейчас одновременно сосредоточены на выполнении на Торецко-Покровском направлении четырех задач, активное применение КАБ будет продолжаться, то есть актуальность F-16 в вопросе противодействия Су-34 сохранится еще долго. Но только при условии, что Украина получит именно современную модификацию AIM-120 AMRAAM с ее максимальными характеристиками.

F-16 предназначены для совершенно другого театра боевых действий. Когда говорят о применении F-16 в зоне БД, то, в первую очередь, вспоминают о наиболее горячих точках. Торецко-Покровское направление, Краматорское и другие. Но мне кажется, что это не совсем правильный подход. Необязательно, чтобы F-16 были сразу направлены в эпицентр боестолкновений, поскольку их изначальное небольшое количество говорит о более точечном, ювелирном применении. И мне это больше напоминает первое использование М142 HIMARS.

В июне 2022 года Украина получила первую партию РСЗО М142 HIMARS из четырех единиц. Тогда многие скептики отмечали, что 4 М142 HIMARS – это капля в море, и они ничего не смогут сделать и как-либо повлиять на ЛБС протяженностью более тысячи километров. Но уже через четыре месяца российские войска бежали с правого берега Херсонской области, оказавшись в невыносимых условиях благодаря системной, точечной работе М142 HIMARS по исключительно этому участку.

Первоначально 4 РСЗО М142 HIMARS, позже увеличившиеся до 9 единиц, имели решающее влияние на целый плацдарм, с последующим крахом россиян на правом берегу Херсонщины. Точно так же F-16 могут быть использованы на отдельно взятом театре боевых действий, благодаря своей многофункциональности выполняя разнообразные задачи.

F-16 имеют на вооружении не только упомянутые выше ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, что делает их опасным охотником за Су-34, но и планирующие управляемые бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon, более опасные, чем российские КАБ, за счет дальности полета и высокой точности. Кроме того, они могут использовать крылатые ракеты AGM-158 JASSM, по своим характеристикам очень схожие с Storm Shadow и Scalp EG. Есть в арсенале F-16 и противокорабельные ракеты AGM-119, позволяющие поражать надводные объекты на расстоянии до 55 км и более.

То есть F-16 может на отдельно взятом участке боевых действий одинаково эффективно уничтожать как воздушные, так и сухопутные, а также морские цели. И что же это за участок боевых действий, с которого в 2023 году сбежал флот, в начале 2024-го была лишена своей функционабельности ПВО большого радиуса действия, а со второй половины 2024-го начали системно уничтожать тактическую авиацию на аэродромах?

На ум приходит только один такой участок, где все эти события имели место быть – Крым.

Выводы. На мой взгляд, несмотря на тяжелую ситуацию на Торецко-Покровском направлении, F-16 не будут бросать на решение этой проблемной локации. Если F-16 и будут применяться на том направлении, то для выполнения немногочисленных задач, в основном связанных с уничтожением российских Су-34.

В 2024 году для F-16 будет совершенно другая задача, на совершенно другом участке театра боевых действий. И на протяжении последних нескольких месяцев на этом участке именно под F-16 создавались условия для более комфортного выполнения своих задач. Возможно, в 2025-м F-16, как в свое время и М142 HIMARS, будут распределены и закреплены за каждым из плацдармов – участков БД, но пока этот многофункциональный истребитель будет применяться максимально осторожно, точечно, ювелирно.

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