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Мнения Российско-украинская война

F-16 будут работать по Крыму: для чего Украина применит полученные западные истребители

Пытаясь представить, как Украина станет использовать полученные истребители F-16, военный обозреватель Александр Коваленко сомневается, что их направят на самые горячие участки фронта. Но на отдельных направлениях ситуацию они могут изменить очень серьезно

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военный эксперт
eye 1222
Истребители, F-16
Фото: newsweek | Истребители F-16: теперь - в украинском небе
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Информация о том, что многофункциональные истребители F-16 уже в Украине, которые сутки подряд будоражат информационное пространство. Но эта информация в очередной раз возбудила обсуждение относительно того, насколько данные истребители будут полезны в зоне БД в Украине и какое влияние они могут оказать на ситуацию на фронте. Особенно с учетом ползучего наступления российских войск.

В настоящее время наиболее интенсивным направлением наступления россиян является Покровское и Торецкое. Их я объединяю в своих обзорах в единое Торецко-Покровское направление. Здесь командование россиян пытается решить одновременно 4 задачи:

  • формирование южного фланга от трассы 0511 по левому берегу реки Волчья и Карловскому водохранилищу;
  • прорыв по трассе 0511 на Покровск;
  • прорыв на трассу 0504 через Воздвиженку, основную артерию снабжения Покровск-Константиновка, с целью ее перерезания;
  • оккупация Торецкой агломерации и непосредственно Торецка.

Здесь противник еще осенью 2023 года сконцентрировал группировку, по своему потенциалу представляющую собой самый высокий ударный показатель из всех российских ГВ в зоне БД. Это стало возможным благодаря концентрации не только формирований из состава российской ГВ "Юг", изначально для которой Донецкая область была зоной ответственности, но и смещению сюда наиболее боеспособных бригад из состава 2-й и 41-й ОВА, а также 90-й ТД ГВ "Центр", зоной ответственности которой было Лиманское направление.

Концентрация таких сил и средств позволила российским войскам на Покровском направлении иметь самое глубокое продвижение за прошедший год – 21 километр. С 31 июля 2023 по 31 июля 2024 года россияне продвинулись на 21 км вглубь Донецкой области на Покровском направлении или по 60 метров в сутки. Это продвижение сложно назвать прорывом фронта, обвалом обороны или чем-то подобным. Но, все же, возникает вопрос, смогут ли F-16 остановить это продвижение?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует понимать, что является основным вспомогательным элементом продвижения российских войск на, пожалуй, условно самом успешном их направлении в Украине. А этим элементом являются корректируемые авиационные бомбы (КАБ), эффективного противодействия которым пока у СОУ – нет.

Российская тактическая авиация применяет в сутки до сотни и даже более КАБ, практически стирая с лица земли села, населенные пункты и города, что упрощает российским войскам проводить штурмовые действия в руинах. О том, что КАБ являются серьезной проблемой для украинской армии, неоднократно говорил и президент Владимир Зеленский, обращая внимание на то, что в месяц российская авиация задействует более 3 тысяч КАБ.

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Злополучные российские КАБы
Фото: РИА Новости

Сбрасывая КАБ за 40-50 км от ЛБС, российские боевые самолеты оказываются вне зоны поражения украинской ПВО малого и среднего радиуса действия, а сам КАБ может планировать на расстоянии до 70 км.

Между тем, F-16 обладают широкой номенклатурой средств поражения, среди которых есть и ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, последние модификации которых обладают дальностью поражения целей 150-180 км. То есть эти ракеты смогут сбивать российскую тактическую авиацию еще до ее подлета к месту сброса КАБ.

С учетом того, что российские войска сейчас одновременно сосредоточены на выполнении на Торецко-Покровском направлении четырех задач, активное применение КАБ будет продолжаться, то есть актуальность F-16 в вопросе противодействия Су-34 сохранится еще долго. Но только при условии, что Украина получит именно современную модификацию AIM-120 AMRAAM с ее максимальными характеристиками.

F-16 предназначены для совершенно другого театра боевых действий. Когда говорят о применении F-16 в зоне БД, то, в первую очередь, вспоминают о наиболее горячих точках. Торецко-Покровское направление, Краматорское и другие. Но мне кажется, что это не совсем правильный подход. Необязательно, чтобы F-16 были сразу направлены в эпицентр боестолкновений, поскольку их изначальное небольшое количество говорит о более точечном, ювелирном применении. И мне это больше напоминает первое использование М142 HIMARS.

В июне 2022 года Украина получила первую партию РСЗО М142 HIMARS из четырех единиц. Тогда многие скептики отмечали, что 4 М142 HIMARS – это капля в море, и они ничего не смогут сделать и как-либо повлиять на ЛБС протяженностью более тысячи километров. Но уже через четыре месяца российские войска бежали с правого берега Херсонской области, оказавшись в невыносимых условиях благодаря системной, точечной работе М142 HIMARS по исключительно этому участку.

Первоначально 4 РСЗО М142 HIMARS, позже увеличившиеся до 9 единиц, имели решающее влияние на целый плацдарм, с последующим крахом россиян на правом берегу Херсонщины. Точно так же F-16 могут быть использованы на отдельно взятом театре боевых действий, благодаря своей многофункциональности выполняя разнообразные задачи.

F-16 имеют на вооружении не только упомянутые выше ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, что делает их опасным охотником за Су-34, но и планирующие управляемые бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon, более опасные, чем российские КАБ, за счет дальности полета и высокой точности. Кроме того, они могут использовать крылатые ракеты AGM-158 JASSM, по своим характеристикам очень схожие с Storm Shadow и Scalp EG. Есть в арсенале F-16 и противокорабельные ракеты AGM-119, позволяющие поражать надводные объекты на расстоянии до 55 км и более.

То есть F-16 может на отдельно взятом участке боевых действий одинаково эффективно уничтожать как воздушные, так и сухопутные, а также морские цели. И что же это за участок боевых действий, с которого в 2023 году сбежал флот, в начале 2024-го была лишена своей функционабельности ПВО большого радиуса действия, а со второй половины 2024-го начали системно уничтожать тактическую авиацию на аэродромах?

На ум приходит только один такой участок, где все эти события имели место быть – Крым.

Выводы. На мой взгляд, несмотря на тяжелую ситуацию на Торецко-Покровском направлении, F-16 не будут бросать на решение этой проблемной локации. Если F-16 и будут применяться на том направлении, то для выполнения немногочисленных задач, в основном связанных с уничтожением российских Су-34.

В 2024 году для F-16 будет совершенно другая задача, на совершенно другом участке театра боевых действий. И на протяжении последних нескольких месяцев на этом участке именно под F-16 создавались условия для более комфортного выполнения своих задач. Возможно, в 2025-м F-16, как в свое время и М142 HIMARS, будут распределены и закреплены за каждым из плацдармов – участков БД, но пока этот многофункциональный истребитель будет применяться максимально осторожно, точечно, ювелирно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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