Війна по-новому у Курській області. Як Україна веде операцію проти РФ

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У західній військовій думці є концепція "операція базових ефектів", суть якої спрощено можна передати так — бойові дії та невоєнні методи впливу поєднуються так успішно, що там лишається тільки спостерігати, як противник буквально вигрібає ложкою всі кари єгипетські, які раптово звалилися йому на голову.

Концепція здається крутішою, аніж "доктрина Герасимова", вона проростає із західної бази по hybrid warfare, та є один нюанс — як я розумію, досі повноцінної та успішної реалізації "операції базових ефектів" проти "конвенційного" противника в умовах повномасштабної війни ще ні в кого не було.

Але от поточний рейд "добрих курських хліборобів" на це починає бути схожим. Бо з одного боку, уже точно можна стверджувати, що цей рейд принципово перевернув стратегічну ситуацію на нашу користь, а з іншого — глибина проникнення "добрих курських хліборобів" досі не є достовірно відомою.

Ба більше, ми зараз у тому моменті, коли помовчати нам дуже корисно саме для того, щоб і самих не втягувати в пастку оцих "базових ефектів"…

Окрема примітка — якщо справді хочете зрозуміти, брати й сестри українці, чому ж Кремль так специфічно реагує на загрози від рейду "добрих курських добровольців", то треба не публікації західних ЗМІ читати, а швидше озброюватися вченням Карла Шмітта, навіть якщо він у нас табуйований та українською не перекладався.

Недарма у мене аж вирвалося питання: "А чи є Росія взагалі державою, що здатна собою раціонально управляти в момент критичної загрози?".

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Ось це фото із побитою російською колонною заодно є і непрямим свідченням того, що підрозділів армії РФ на Курщині насправді дуже багато, тож буквально диво, що "добрі курські хлібороби" там досі рухаються вперед.

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