Война по-новому в Курской области. Как Украина ведет операцию против РФ

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В западной военной мысли есть концепция "операция базовых эффектов", суть которой упрощенно можно передать так — боевые действия и невоенные методы воздействия сочетаются настолько успешно, что там остается только наблюдать, как противник буквально выгребает ложкой все казни египетские, которые внезапно ему свалились на голову.

Концепция выглядит круче, чем "доктрина Герасимова", она прорастает из западной базы по hybrid warfare, но есть один нюанс — насколько понимаю, до этого момента прямо полноценной и успешной реализации "операции базовых эффектов" против "конвенционного" противника в условиях полномасштабной войны еще ни у кого не было.

Но вот текущий рейд "добрых курских земледельцев" на вот это начинает походить. Потому что с одной стороны, уже точно можно утверждать, что этот рейд принципиально перевернул стратегическую ситуацию в нашу пользу, а с другой стороны — глубина проникновения "добрых курских хлеборобов" до сих пор не является достоверно известной.

Более того, мы сейчас в том моменте, когда помолчать нам очень полезно именно для того, чтобы и самих не втягивать в ловушку этих "базовых эффектов"...

Отдельное примечание — если действительно хотите понять, братья и сестры украинцы, почему же Кремль так специфически реагирует на угрозы от рейда "добрых курских добровольцев", то надо не публикации западных СМИ читать, а скорее вооружаться учением Карла Шмитта, даже если он у нас табуирован и на украинский не переводился.

Недаром у меня аж вырвался вопрос: "А является ли Россия вообще государством, способным собой рационально управлять в момент критической угрозы?".

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Вот это фото с подбитой российской колонной заодно является и косвенным свидетельством того, что подразделений армии РФ на Курщине на самом деле очень много, и буквально чудо, что "добрые курские земледельцы" там до сих пор имеют движение вперед.

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