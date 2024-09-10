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Думки

Прогноз на місяць: найближчим часом "Шахеди" залетять до країни НАТО і впадуть на стратегічний об'єкт

Історія із зальотом "Шахеда" в Латвію мала б стривожити НАТО, пише політичний експерт Петро Олещук. Але НАТО знову вдає, що нічого не відбувається — і, зрештою, дочекається великих неприємностей…

Петро Олещук
Петро Олещук
Політолог
eye 158
шахед, дрон, БПЛА
Фото: Армія Inform | НАТО дочекається "шахедів" над своїми просторами
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Візьмемо мапу Європи. Де розташована Україна? Де розташована Латвія? Чи межують ці держави?

Навіть побіжного погляду досить, щоби зрозуміти, що між Україною та Латвією є певний простір, який називається "Білорусь".

То як дрон, який, очевидно, на думку НАТО "призначався Україні", залетів аж у Латвію? Випадково?

Дуже смішно. Зі сцени виступати не намагалися? Гадаю, вийшло б непогано.

Тепер щодо несмішного складника цієї проблеми. Все нахабніше залітають дрони у простір держав військового блоку. І ці всі факти викрили дві важливі обставини:

  1. НАТО вперто відмовляється визнавати факти атаки власної території.
  2. Військам Альянсу суворо заборонено збивати російські дрони навіть у своєму просторі.

Висновок. Не пізніш ніж протягом найближчого місяця (до виборів у США) до повітряного простору залетить значна кількість "Шахедів" і "випадково" впадуть на якийсь стратегічний обʼєкт. НАТО буквально це "випрошує".

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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