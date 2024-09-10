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Візьмемо мапу Європи. Де розташована Україна? Де розташована Латвія? Чи межують ці держави?

Навіть побіжного погляду досить, щоби зрозуміти, що між Україною та Латвією є певний простір, який називається "Білорусь".

То як дрон, який, очевидно, на думку НАТО "призначався Україні", залетів аж у Латвію? Випадково?

Дуже смішно. Зі сцени виступати не намагалися? Гадаю, вийшло б непогано.

Тепер щодо несмішного складника цієї проблеми. Все нахабніше залітають дрони у простір держав військового блоку. І ці всі факти викрили дві важливі обставини:

НАТО вперто відмовляється визнавати факти атаки власної території. Військам Альянсу суворо заборонено збивати російські дрони навіть у своєму просторі.

Висновок. Не пізніш ніж протягом найближчого місяця (до виборів у США) до повітряного простору залетить значна кількість "Шахедів" і "випадково" впадуть на якийсь стратегічний обʼєкт. НАТО буквально це "випрошує".

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