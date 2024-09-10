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Возьмем карту Европы. Где находится Украина? Где находится Латвия? Граничат ли эти государства?

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что между Украиной и Латвией есть определенное пространство, которое называется "Беларусь".

Так как дрон, который, очевидно, по мнению НАТО "предназначался Украине", залетел аж в Латвию? Случайно?

Очень смешно. Со сцены выступать не пробовали? Думаю, получилось бы неплохо.

Теперь относительно несмешной составляющей этой проблемы. Все более нагло залетают дроны в пространство государств военного блока. И эти все факты раскрыли два важных обстоятельства:

НАТО упорно отказывается признавать факты атаки собственной территории. Войскам Альянса строго запрещено сбивать российские дроны даже в своем пространстве.

Вывод. Не позднее чем в течение ближайшего месяца (до выборов в США) в воздушное пространство залетит значительное количество "Шахедов" и "случайно" упадут на какой-то стратегический объект. НАТО буквально это "выпрашивает".

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