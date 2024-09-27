Ніж у спину Путіна: як Саудівська Аравія вирішила забрати в Росії нафтові гроші

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Саудівський ніж у спину Путіна

Нарешті це сталося.

Financial Times пише, що Саудівська Аравія змінює свою нафтову стратегію. Весь останній час вони боролися за ціну на ринку на рівні 100 доларів за барель, яка б мала збалансувати бюджет королівства і забезпечити фінансування всіх мегапроєктів принца із модернізації країни, як-от будівництво величезного міста чи купівля нових футболістів у "гарем" шейхів, чи розкручування Чемпіонату світу з футболу 2030 року. Власне, тому ОПЕК і запровджували обмеження стосовно видобутку нафти, намагаючись утримати ціну високою. Що дуже допомагало Росії, для якої конче важлива висока ціна на нафту.

Але, схоже, саудівці задовбалися. Проблеми з економікою Китаю не дають сподіватись, що нафта коштуватиме дорого. А фінансувати бюджет треба. І якщо ціна на товар не зростає, то можна просто продавати більше цього товару. Тож тепер вони починають боротьбу за частку ринку. Бо якось неприємно було саудитам і іншим товаришам з ОПЕК спостерігати, як за останні роки їхня частка ринку падала. А найбільшим видобувачем нафти стали США. І гроші текли не в їхні кишені.

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І це те, чого ми давно чекали. Бо саме це може різко підштовхнути ціну нафти, а отже й доходи росіян, униз. Тільки на цій новині вартість нафти просіла на 2%.Тоді як у Китаї цього тижня вирішили створити дуже багато стимулів для економіки, що мало штовхати ціни на нафту вгору. Але ніт.

І це просто стаття. Саудівська Аравія ще не збільшила виробництво нафти. Але тепер майже невідворотно збільшить, нагадуючи Путіну і Ко "солодкі 80-ті". А слідом мають змінити свою стратегію й інші країни. Бо хто останній, той лох. Якщо цей процес розпочнеться, то далі вже його зупинити буде важко. Тож Саудівська Аравія вирішила його розпочати. Може, тому, що не боїться цінової конкуренції, адже має дуже низьку собівартість.

І так, Саудівська Аравія тільки-тільки вступила в БРІКС. Але там кожен за себе. За свої інтереси. І особливо — за своє бабло. Тобто, схоже, араби вирішили, що задля збільшення бабла у них треба зменшити кількість цього бабла у Путіна. Нічого особистого, тільки бізнес.

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