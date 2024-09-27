Нож в спину Путина: как Саудовская Аравия решила забрать у России нефтяные деньги

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Саудовский нож в спину Путина

Наконец-то это случилось.

Financial Times пишет, что Саудовская Аравия меняет свою нефтяную стратегию. Все последнее время они боролись за цену на рынке на уровне 100 долларов за баррель, которая должна была сбалансировать бюджет королевства и обеспечить финансирование всех мегапроектов принца по модернизации страны, как то строительство огромного города или покупка новых футболистов в "гарем" шейхов, или раскрутка Чемпионата мира по футболу 2030 года. Собственно, поэтому ОПЕК и вводили ограничения добычи нефти, пытаясь удержать цену высокой. Что очень помогало России, для которой очень важна высокая цена на нефть.

Но, похоже, саудовцы задолбались. Проблемы с экономикой Китая не дают надеяться, что нефть будет дорогой. А финансировать бюджет надо. И если цена на товар не растет, то можно просто продавать больше этого товара. Вот теперь они и начинают борьбу за судьбу рынка. Потому что как-то неприятно было саудитам и другим товарищам из ОПЕК наблюдать, как за последние годы их доля рынка падала. А крупнейшим добытчиком нефти стали США. И деньги текли не в их карманы.

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И это то, чего мы давно ждали. Потому что именно это может резко подтолкнуть цену нефти, а значит, и доходы россиян вниз. Только на этой новости стоимость нефти просела на 2%. При том что в Китае на этой неделе решили создать очень много стимулов для экономики, что должно было толкать цены на нефть в гору. Но нет.

И это просто статья. Саудовская Аравия еще не увеличила производство нефти. Но теперь почти неотвратимо увеличит. Напоминая Путину и Ко "сладкие 80-е". А следом должны изменить свою стратегию и другие страны. Потому что кто последний, тот лох. Если этот процесс начнется, то дальше уже его остановить будет трудно. Вот Саудовская Аравия и решила его начать. Может, потому, что не боится ценовой конкуренции, ведь имеет очень низкую себестоимость.

И да, Саудовская Аравия только-только вступила в БРИКС. Но там каждый за себя. За свои интересы. И особенно — за свое бабло. Похоже, арабы решили, что для увеличения бабла у них надо уменьшить количество этого бабла у Путина. Ничего личного, только бизнес.

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