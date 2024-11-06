Тепер — без Америки. Чому повернення Трампа має навчити Україну самостійності

Related video

Сьогодні Трамп — це вже не просто расист, популіст, сексист і брехун. Після того, як за нього проголосувала більшість громадян США, Трамп став збірним портретом США. Ось така вона — справжня Америка. І це потрібно враховувати, маючи з нею справу. Не обурюватися, не стогнати, а просто враховувати: нічого особистого, тільки збіг інтересів і взаємні вигоди.

Але й немає лиха без добра. Можливо, прихід Трампа, нарешті, змусить українців дивитися на ситуацію реально й прагматично; навчить розраховувати тільки на себе, а не "ми жертви — нам усі винні"; змусить націю об'єднатися перед зовнішньою загрозою й перестати "воювати" одне з одним через мову, релігію та інші формальні ознаки "справжнього українства".

Можливо, зменшення фінансової підтримки США змусить наших можновладців перестати (або хоча б — менше) красти, і замислитися про виживання тієї корови, яку вони вже задоїли.

Важливо

Завершення війни за 24 години: що зробить Трамп для виконання своєї обіцянки

Можливо, наші генерали стануть більше цінувати життя солдата (не з гуманізму — хоча б просто з прагматичного розрахунку).

Можливо, ми всі зрозуміємо, що головний ворог України — це не Путін, а ми, які зробили свою країну слабкою перед ним, які розтратили сили в боротьбі одне з одним, які розвратили одне одного і свою армію корупцією, які зробили непрофесіоналізм — стилем життя, які принесли свободу і повагу одне до одного в жертву прагненню нав'язати силою своє бачення світу, патріотизму, "правильних" і "неправильних" "цінностей". Можливо...

З огляду на останні 500 років нашої історії... Хоча б тому, що "історія нас не вчить". Але шанс є. Значить є і надія. Усе що Бог посилає — завжди на краще.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо