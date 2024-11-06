Теперь — без Америки. Почему возвращение Трампа должно научить Украину самостоятельности

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Сегодня Трамп – это уже не просто расист, популист, сексист и лжец. После того, как за него проголосовало большинство граждан США, Трамп стал собирательным портретом США. Вот такая она – настоящая Америка. И это нужно учитывать, имея с ней дело. Не возмущаться, не стонать, а просто учитывать: ничего личного, только совпадение интересов и взаимные выгоды.

Но и нет худа без добра. Может быть, приход Трампа, наконец, заставит украинцев смотреть на ситуацию реально и прагматично; научит рассчитывать только на себя, а не "мы жертвы — нам все должны"; вынудит нацию объединиться перед внешней угрозой и перестать "воевать" друг с другом из-за языка, религии и других формальных признаков "настоящего украинства".

Может быть, уменьшение финансовой поддержки США заставит нашу власть имущих перестать (или хотя бы — меньше) воровать, и задуматься о выживании той коровы, которую они уже задоили.

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Завершение войны за 24 часа: что сделает Трамп для выполнения своего обещания

Может быть, наши генералы станут больше ценить жизнь солдата (не из гуманизма — хотя бы просто из прагматичного расчета).

Может быть, мы все поймем, что главный враг Украины – это не Путин, а мы, сделавшие свою страну слабой перед ним, растратившие силы в борьбе друг с другом, развратившие друг друга и свою армию коррупцией, сделавшие непрофессионализм — стилем жизни, принесшие свободу и уважение друг к другу в жертву стремлению навязать силой свое видение мира, патриотизма, "правильных" и "неправильных" "ценностей". Может быть…

Учитывая последние 500 лет нашей истории… Хотя бы потому, что "история нас не учит". Но шанс есть. Значит есть и надежда. Все что Бог посылает – всегда к лучшему.

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