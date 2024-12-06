Чесний розмін із ЗСУ: що забирає служба в армії — і що вона дає

Мій третій день народження в ЗСУ

Перші півтора роки війни я говорив, що я колишній журналіст. Тепер віджартовуюсь, що "майбутній". Після війни хочу повернутися до професії. Придбати собі новий мотоцикл. Об'їхати країни, які найбільше нам допомагали.

Мені здається, що армія дає змогу пізнати країну набагато краще, ніж соцмережі. Половини моєї роти немає у фейсбуці, але ці люди є в моєму житті. Всі вони тримають небо, щоб воно не звалилося іншим на голови.

Тут сумуєш за привілеями цивільного життя. Хочеться знову мати вихідні. Самостійно планувати життя. Не пильнувати за тим, щоб твоє майно поміщалося у два баули.

Але водночас у нас із ЗСУ стався чесний розмін. Служба в армії багато чого позбавляє, але натомість дає тобі головне. Право не соромитися самого себе.

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