Честный размен с ВСУ: что забирает служба в армии — и что она дает

Мой третий день рождения в ВСУ

Первые полтора года войны я говорил, что я бывший журналист. Теперь отшучиваюсь, что "будущий". После войны хочу вернуться к профессии. Купить себе новый мотоцикл. Объехать страны, которые больше всего нам помогали.

Мне кажется, что армия позволяет узнать страну гораздо лучше, чем соцсети. Половины моей роты нет в фейсбуке, но эти люди есть в моей жизни. Все они держат небо, чтобы оно не свалилось другим на головы.

Здесь скучаешь по привилегиям гражданской жизни. Хочется снова иметь выходные. Самостоятельно планировать жизнь. Не следить за тем, чтобы твое имущество помещалось в два баула.

Но при этом у нас с ВСУ произошел честный размен. Служба в армии многого лишает, но взамен дает тебе главное. Право не стесняться самого себя.

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