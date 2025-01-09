Енгельс проти Запоріжжя: що хотіла показати Росія черговим ракетним терором

Related video

Російські терористи свідомо вбили і поранили десятки цивільних у Запоріжжі.

Це чергова демонстрація їхньої тактики. Просто порівняйте.

Невідомі дрони завдають удару по нафтобазі в районі Енгельса. Близько 660 км по прямій. Під ударом — об'єкт, що забезпечує паливом російську дальню авіацію, яка обстрілює ракетами українські міста. Хірургічно точне ураження. Абсолютно законна мета, тому навіть у Росії — повне розуміння.

Кінцевий збиток наразі невідомий. На об'єкті 56 ємностей із паливом, підтверджено, що уражено 3 з них. Ще 7 ємностей на самому аеродромі. Тобто, формально збиток не драматичний. Але це лише один удар. І ємності просто так нікуди не перенесеш, у землю швидко не закопаєш. Навіть за кратного посилення ППО (яке звідкись треба перемістити) зберігається ризик знищення об'єкта, він за фактом приречений.

Ударний потенціал українських дронів і ракет збільшується. Найцінніше в РФ — вуглеводні та супутня інфраструктура — під загрозою.

Заграва від вибуху в Енгельсі

Тим часом РФ атакує найцінніше, що є в Україні — людей. Це не "відповідь" за Енгельс. Це людожерська практика, яка застосовується з перших днів повномасштабного вторгнення, щоб зламати волю до опору.

Упевнений, що атака на Запоріжжя прив'язана не до Енгельса, а приурочена до останнього "Рамштайну". Так було практично завжди.

Рецепт боротьби давно і всім відомий: винесення російських аеродромів (щоб різко зменшити ефективність КАБів) і нарощування ППО/ПРО. У партнерів є кошти, які дозволять це завдання вирішити дуже швидко.

Якщо замість цього почнуться заклики "зупинити загибель людей" за рахунок поступок України — це груба гра в інтересах Москви.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо