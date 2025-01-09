Вторгнення на Чернігівщину скасовується: як наступ ЗСУ в Курській області змусив РФ поміняти плани

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Друзі, коротко щодо ситуації у нас тут у Курській області. Звичайно, жодного порівняння з першими днями рейду в серпні. Противник стягнув сюди досить багато резервів, і "вікон", куди можна зайти вільно, практично немає. Проте за дві доби на правому фланзі просунулися. Географія, самі розумієте, у повідомленнях Генштабу, УВ і ОТУ. Коментувати з моїми погонами — табу, та й немає сенсу, напевно. Просто трохи просунулися у двох напрямках із боями і трохи зайняли частину одного тепер уже відомого кишлаку.

Щодо тактики противника — не стали винаходити велосипед, а постаралися перебудувати свою наступальну для оборони. Тобто бомбити, скидати КАБи і закидати ракетами наші групи в наступі. За добу вони завдали шість авіаційних ударів, скинувши 17 КАБів, плюс 146 артилерійських обстрілів, зокрема, шість із реактивних систем залпового вогню. Але тут є нюанси. Коли вони закидали чим попало наші статичні позиції — це працювало. І зараз якщо виходить накрити групу — теж погано. Але накрити групу в русі дуже складно. Тож часто прилітає дуже потужно і розрівнює в пил точки, де ми могли бути або де були недавно. Багато шуму, але на порожньому місці. Усе-таки активний рух, динаміка і несподівані ходи — сильне місце ЗСУ. Від нас теж прилітає. Дуже сильно і дуже точно. У штабах 810-ї бригади просто безперервна ротація.

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Тож повноцінно вони можуть бомбити тільки статичні цілі, де розраховують застати хоч когось. Наприклад, Суджу вже добу просто розбирають на цеглу. Схоже, там не залишиться від міста нічого. І ще від пари кишлаків теж. За попередніми підсумками. Перше — очевидне. З такою історією їхні шанси урочисто "винести" нас із Курської області до 20 січня накрилися мідним тазиком. Друге — на рівні розмов серед своїх із досвідом. Детально й офіційно про це, можливо, пізніше повідомить Главком або Верховний. Тож я доводжу у форматі дозвільних розмов. Отже:

Військ у них тут дуже багато. Зокрема, і в резерві. Останні дні активно почали обстрілювати і промацувати Чернігівщину. І Пюрер із Білорусі ознаки нездорового пожвавлення проявляє. Можливий захід із рейдом при використанні резервів на Курщині? Мені здається, так. Але тепер їм не до того, вільних військ знову немає — всі тепер дуже зайняті відбиттям наступу ЗСУ. І це правильно. Коли kazzan не зайнятий, йому в голову приходять погані думки. Потрібно їх постійно тримати в напрузі. Мл.сержант Сазонов доповідь закінчив.

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