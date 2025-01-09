Вторжение на Черниговщину отменяется: как наступление ВСУ в Курской области заставило РФ поменять планы

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Друзья, коротко по ситуации у нас тут в Курской области. Конечно, никакого сравнения с первыми днями рейда в августе. Противник стянул сюда достаточно много резервов, и "окон", куда можно зайти свободно, практически нет. Тем не менее, за двое суток на правом фланге продвинулись. География, сами понимаете, в сообщениях Генштаба, УВ и ОТУ. Комментировать с моими погонами — табу, да и нет смысла, наверное. Просто немного продвинулись в двух направлениях с боями и немного заняли часть одного теперь уже известного кишлака.

По тактике противника – не стали изобретать велосипед, а постарались перестроить свою наступательную для обороны. То есть бомбить, скидывать КАБы и забрасывать ракетами наши группы в наступлении. За сутки они нанесли шесть авиационных ударов, сбросив 17 КАБов, плюс 146 артиллерийских обстрелов, в частности, шесть из реактивных систем залпового огня. Но тут есть нюансы. Когда они закидывали чем попало наши статичные позиции — это работало. И сейчас если получается накрыть группу — тоже плохо. Но накрыть группу в движении очень сложно. Так что часто прилетает очень мощно и равняет в пыль точки, где мы могли быть либо где были недавно. Много шума, но на пустом месте. Все-таки активное движение, динамика и неожиданные ходы — сильное место ЗСУ. От нас тоже прилетает. Очень сильно и очень точно. В штабах 810-й бригады просто непрерывная ротация.

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Так что полноценно они могут бомбить только статичные цели, где рассчитывают застать хоть кого-то. Например, Суджу уже сутки просто разбирают в кирпичи. Похоже, там не останется от города ничего. И еще от пары кишлаков тоже. По предварительным итогам. Первое – очевидное. С такой историей их шансы торжественно "вынести" нас из Курской области до 20 января накрылись медным тазиком. Второе – на уровне разговоров среди своих с опытом. Подробно и официально об этом, возможно, позже сообщит Главком или Верховный. Так что я довожу в формате досужих разговоров. Итак:

Войск у них тут очень много. В том числе, и в резерве. Последние дни активно начали обстреливать и прощупывать Черниговщину. И Пюрер из Беларуси признаки нездорового оживления проявляет. Возможен заход с рейдом при использовании резервов на Курщине? Мне кажется, да. Но теперь им не до того, свободных войск снова нет – все теперь очень заняты отражением наступления ВСУ. И это правильно. Когда kazzaп не занят, ему в голову приходят дурные мысли. Нужно их постоянно держать в напряжении. Мл.сержант Сазонов доклад закончил.

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