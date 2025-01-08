Слабое место Путина: как Киев может использовать Курскую операцию во время переговоров

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиции Украины в Курской области РФ имеют решающее значение для любых будущих переговоров. Действительно ли данный фактор будет играть очерченную роль, выяснял Фокус.

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О решающем и даже "критическом" значении позиции Украины в Курской области во время будущих переговоров о мире действующий госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на днях после встречи с министром иностранных дел Южной Кореи ЧоТхе Юлом в Сеуле. При этом глава Госдепа отдельно подчеркнул, что даже в случае проведения переговоров Украина все равно потребует "адекватных гарантий безопасности", поскольку Путин не будет считать, что "игра закончена". "Его (Путина — ред.) имперские амбиции остаются, и то, что он будет пытаться сделать — отдохнуть, переоснаститься и, в конце концов, снова атаковать", — подытожил Энтони Блинкен.

По словам Владимира Зеленского, Курская операция является "сильным козырем" во всех переговорах

Попутно заметим, что о важности Курской операции подчеркивал на днях и президент Владимир Зеленский. В частности, по словам главы государства, это является "сильным козырем" во всех переговорах, и не только с Россией.

Каким образом Украина может использовать Курскую область во время переговоров с РФ

Подчеркнув, что невозможность России сдерживать ВСУ на территории Курской области наглядно продемонстрировала всему миру, что у Путина не все так хорошо с военными мощностями, как он пытается выдать, кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с Фокусом констатировал:"Позиции Украины в Курской области показывают, во-первых, уязвимость РФ, а во-вторых, то, что эту карту можно будет использовать в будущем в качестве одного из рычагов давления на Кремль. Почему это давление может быть эффективным? Прежде всего, потому, что для Путина принципиально важно, чтобы эта территория была деоккупирована, но военным путем он этой цели достичь не может. Причем, не может, даже используя "импортированных" из Северной Кореи солдат".

Курский фактор, по мнению эксперта, может быть достаточно действенным механизмом для того, "чтобы усадить Путина за стол переговоров". Примечательно, что Станилав Желиховский, комментируя уже упомянутое заявление Энтони Блинкена, не исключил определенной координации администрации Байдена с командой новоизбранного президента США.

"Дональд Трамп, очевидно, окончательно поняв, что Путин не желает садиться за стол переговоров, в координации с демократической администрацией дал Украине возможности продвигаться на территории страны-агрессора для усиления стартовых переговорных позиций Киева. Если к началу переговоров ВСУ будут удерживать данный плацдарм, это может стать основой для определенных компромиссов в контексте деоккупации тех регионов, которые РФ не вписала в свою Конституцию, например, части Харьковской и Николаевской областей".

Энтони Блинкен: "Имперские амбиции Путина остаются, он будет пытаться отдохнуть, переоснаститься и, в конце концов, снова атаковать" Фото: U.S. Department of State

А еще, отмечает Станислав Желиховский, курский фактор можно использовать, чтобы РФ не ставила требований относительно "полного и окончательного нейтралитета Украины". "Если в команде Трампа предполагают паузу в 10-20 лет в вопросе интеграции Украины в НАТО, то у Путина настаивают, чтобы это было бесконечно во временном измерении. Думаю, что в конце концов таки будет очерчен какой-то срок, и это для нас тоже очень важно. Кроме того, РФ может, скажем так, притормозить в своих "стараниях" вставлять палки в колеса европейской интеграции Украины, которая в дальнейшем может стать залогом нашей безопасности, став определенной альтернативой Североатлантическому Альянсу. В любом случае Курщину можно будет использовать в качестве предмета торга, ведь это действительно наш козырь", — заключает эксперт.

Обмен территориями в будущем: почему важна Курская операция

В свою очередь политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом акцентирует: "Не исключаю, что фактор Курской области, а, точнее, присутствие там ВСУ, в дальнейшем может быть использован для освобождения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). То есть, Киев может ставить вопрос об обмене критически важных для себя территорий, к которым в переговорном контексте также можно отнести часть Харьковщины, где россияне все еще активно пытаются проникать. Впрочем, давайте не забывать, что первая часть Курской операции, которая имела место летом прошлого года, была ориентирована на демонстрацию того, что Украина может проводить успешные наступательные действия. И тогда действия ВСУ стали своеобразным шоком не только для РФ, но и для всего мира. Сейчас же этот эффект, скажем так, несколько притупился".

Эксперт: "Одной из целей Путина было освобождение Курщины до 20 января, то есть до инаугурации Трампа" Фото: Getty Images

Заметив, что несмотря на нынешние наступательные действия ВСУ в Курской области, цена вопроса для Путина несколько упала, эксперт констатировал: "Одной из целей Путина было освобождение Курщины до 20 января, то есть до инаугурации Трампа. Учитывая последние события, достижение такой цели не представляется возможным. Трамп в любом случае после инаугурации попытается организовать переговоры, на которых фактор Курщины непременно будет присутствовать, причем далеко не на последних позициях".

Почему Курская область вписывается в мирную парадигму Трампа

Если Путин ради сохранения своего имиджа захочет вернуть Курский регион, Украина может сделать, условно говоря, определенный жест доброй воли, требуя взамен соответствующих жестов в ответ, отмечает в разговоре с Фокусом политолог Игорь Рейтерович.

"В этом смысле Курщина, если говорить цинично, действительно является предметом для торгов. Конечно, оно не работает примитивно в плане обмена одной территории на другую, но с точки зрения глобальных процессов, это действительно имеет значение. И в мировой истории были случаи использования подобных вещей в переговорах, когда одна сторона отходила с одного участка, вторая — с другого. То есть, это может быть рычагом влияния на РФ со стороны Украины и ее партнеров. Плюс — это символически очень сильно бьет по Путину, который уже 5 или 6 раз называл даты, когда территория Курской области должна быть возвращена под контроль России. Последняя такая дата — 7 января. Далее у него будет 20 января, но в целом, пребывание там ВСУ такое длительное время ставит Путина в не очень, мягко говоря, хорошее положение, в том числе, в глазах своего ближайшего окружения", — отметил эксперт.

Эксперт: "Фактор Курской области может быть использован для освобождения ЗАЭС" Фото: YDulaev

Охарактеризовав в целом Курскую операцию, как психологический и реалистический фактор, который может влиять на ход переговоров, политолог резюмировал: "Украина может начинать с того, что "у нас есть что вам предложить, а что вы предложите нам?". Такая тактика в определенной степени укладывается в логику Трампа. Возможно, он этого не будет признавать, ведь считает подобные вещи эскалацией ситуации, но это как раз логика сделки: я даю тебе что-то и ты мне даешь что-то. И в данном случае Курщина может быть тем "что-то", что Украина может предложить".

Между тем, о том, что Курская область России может вскоре стать началом конца для режима Путина, пишет TheTelegraph: "Курск вполне может стать началом конца для Путина в 2025 году, как это было для Гитлера в 1943-м. Похоже, украинские войска нанесли настоящий удар россиянам в Курске в течение последних нескольких дней". Характерно, что издание называет Путина "ужасным военачальником", который "забыл или, скорее всего, не знает о принципах ведения войны, особенно тот, который говорит — укрепляй успех, а не неудачу".