Не вирішать проблему: чому вимога США мобілізувати 18-річних не підходить Україні

Related video

Думаю, тема зниження мобілізаційного віку до 18 років стане однією з найбільш інтенсивно розкручуваних та тригерних у 2025 році. Причому її максимально намагатимуться інтегрувати в наш інформаційний простір, вселяти необхідність і невідворотність цього.

Наприклад, за словами майбутнього радника 47-го президента США з нацбезпеки Майкла Волца, зниження мобілізаційного віку до 18 років дасть змогу Україні залучити сотні тисяч нових військових.

Здавалося б, здоровий глузд у цих рекомендаціях, з урахуванням регулярних заяв про нестачу особового складу, є, але насправді — ні!

Наважусь собі дозволити припустити, що розмовами про необхідність зниження мобілізаційного віку майбутня адміністрація президента США спробує перекрити перспективу скорочення допомоги Україні. Тобто людський ресурс, який залучається за такою програмою, повинен буде дати змогу Україні триматися, доки США вирішуватимуть свої питання у Гренландії та Панамі, а українське питання — між іншим, протягом пів року, року чи кількох років.

Але це виключно моя думка щодо цілей, а якщо за фактом? За словами Майкла Волца, це дасть змогу залучити до СОУ сотні тисяч бійців, але питання, якщо навіть і так, то чим їх комплектувати? Адже будь-який підрозділ може повноцінно виконувати бойові завдання у наступі та обороні за наявності штатної комплектації технікою.

Припустимо, що мобілізують 100 тисяч людей. Це приблизно 125 батальйонів, які своєю чергою мають бути укомплектовані танками — 1375, ББМ — 4125, артилерією — 1500 тощо. Питання, звідки це все в України, якщо від США ми отримали лише 31 танк М1А1? Містер Трамп передасть для комплектації 125 батальйонів 1375 M1A1 Abrams, що пиляться на складах у кількості більше 5500 од. та понад 2500, що знаходяться в строю?

Можливо, Трамп віддасть танки "Абрамс" зі складів армії США?

Підрозділ, що не має повної комплектації, відразу ж просідає за ефективністю та якістю виконання бойових завдань у наступі та обороні, що спричиняє надмірно високі втрати. Яскравий приклад — армія РФ. У росіян дефіцит практично за всіма видами техніки та у своїх наступальних операціях вони втрачають тисячі! При 100 тисяч піхоти ми втрачатимемо її приблизно в таких же пропорціях, як і росіяни, і ці 100 тисяч вісімнадцятирічних пацанів закінчаться в нуль за 3–4 місяці.

Буде повністю знищено покоління, якому після перемоги відбудовувати та відроджувати Україну! Це буде для України тотальна демографічна, навіть не прірва… Це буде демографічний Апокаліпсис! Але хіба Майкла Волца це бентежить?

Окремий момент — це фізичні можливості. 18-річний боєць за своїм фізичним потенціалом значно відрізняється не на краще від 25-річного і навіть 22-річного. До фізичної форми — ще морально-психологічна стійкість. І це так само впливатиме на показники втрат на полі бою в не кращий, а вкрай катастрофічний для нас бік.

Але важливим залишається чинник 25+, мобресурс цієї вікової категорії не використаний настільки, щоб говорити про кризу. Проблема тільки в тому, що методи залучення добровольців 25+ — куди складніші за банальне словоблуддя і балаканину про мобілізацію з 18+. Насамперед фінансова мотивація для підвищення рівня мобілізації. Але навряд Майкл Волц буде ратувати за те, щоб Україні виділили 1 мільярд доларів на фінансування разових виплат добровольцям у 10 тисяч доларів. Думаю, фінансова мотивація в 10 тисяч доларів — непогана підмога для підвищення показників мобілізації, але про це майбутній радник 47-го президента США з нацбезпеки не говорить.

Отже, підсумуємо.

Майкл Волц не говорить про збільшення допомоги Україні технікою. Майкл Волц не говорить про додаткове фінансування України для підвищення мобілізації. Майкл Волц каже, що українцям треба гнати на м’ясорубку жовтих пацанів. Все просто.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо