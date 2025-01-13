Не решат проблему: почему требование США мобилизовать 18-летних не подходит Украине

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Думаю, тема снижения мобилизационного возраста до 18 лет станет одной из наиболее интенсивно раскручиваемых и триггерных в 2025 году. Причем ее максимально постараются интегрировать в наше информационное пространство, внушать необходимость и неотвратимость этого.

Например, по словам будущего советника 47-го президента США по нацбезопасности Майкла Волца, снижение мобилизационного возраста до 18 лет позволит Украине привлечь сотни тысяч новых военных.

Казалось бы, здравый смысл в этих рекомендациях, с учетом регулярных заявлений о нехватке личного состава, есть, но на самом деле — нет!

Осмелюсь себе позволить предположить, что разговорами о необходимости снижения мобилизационного возраста будущая администрация президента США попытается перекрыть перспективу сокращения помощи Украине. То есть человеческий ресурс, который привлекается по такой программе, должен будет позволить Украине держаться, пока США будут решать свои вопросы в Гренландии и Панаме, а украинский вопрос — между прочим, в течение полугода, года или нескольких лет.

Но это исключительно мое субъективное мнение относительно целей, а если по факту? По словам Майкла Волца, это позволит привлечь в СОУ сотни тысяч бойцов, но вопрос, если даже и так, то чем их комплектовать? Ведь любое подразделение может полноценно выполнять боевые задачи в наступлении и обороне при наличии штатной комплектации техникой.

Предположим, что мобилизуют 100 тысяч человек. Это примерно 125 батальонов, которые в свою очередь должны быть укомплектованы танками — 1375, ББМ — 4125, артиллерией — 1500 и так далее. Вопрос, откуда это все у Украины, если от США мы получили только 31 танк М1А1? Мистер Трамп передаст для комплектации 125 батальонов 1375 M1A1 Abrams, которые пылятся на складах в количестве более 5500 ед. и более 2500, находящихся в строю?

Возможно, Трамп отдаст танки "Абрамс" со складов армии США?

Подразделение, не имеющее полной комплектации, сразу же проседает по эффективности и качеству выполнения боевых задач в наступлении и обороне, что приводит к чрезмерно высоким потерям. Яркий пример — армия РФ. У россиян дефицит практически по всем видам техники и в своих наступательных операциях они теряют тысячи! При 100 тысяч пехоты мы будем терять ее примерно в таких же пропорциях, как и россияне, и эти 100 тысяч восемнадцатилетних пацанов закончатся в ноль за 3-4 месяца.

Будет полностью уничтожено поколение, которому после победы отстраивать и возрождать Украину! Это будет для Украины тотальная демографическая, даже не пропасть... Это будет демографический Апокалипсис! Но разве Майкла Волца это смущает?

Отдельный момент — это физические возможности. 18-летний боец по своему физическому потенциалу значительно отличается не в лучшую сторону от 25-летнего и даже 22-летнего. К физической форме — еще морально-психологическая устойчивость. И это также будет влиять на показатели потерь на поле боя в не лучшую, а крайне катастрофическую для нас сторону.

Но важным остается фактор 25+, мобресурс этой возрастной категории не использован настолько, чтобы говорить о кризисе. Проблема только в том, что методы привлечения добровольцев 25+ — куда сложнее банального словоблудия и болтовни о мобилизации с 18+. Прежде всего — финансовая мотивация для повышения уровня мобилизации. Но вряд ли Майкл Волц будет ратовать за то, чтобы Украине выделили 1 миллиард долларов на финансирование разовых выплат добровольцам в 10 тысяч долларов. Думаю, финансовая мотивация в 10 тысяч долларов — неплохое подспорье для повышения показателей мобилизации, но об этом будущий советник 47-го президента США по нацбезопасности не говорит.

Итак, подытожим.

Майкл Волц не говорит об увеличении помощи Украине техникой. Майкл Волц не говорит о дополнительном финансировании Украины для повышения мобилизации. Майкл Волц говорит, что украинцам надо гнать на мясорубку желтых пацанов. Всё просто.

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