Зупинити російську бензоколонку. Яке завдання виконують українські дрони на території РФ

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Українські дрони регулярно завдають ударів по російських НПЗ.

За результатами за 2024 рік удари українських дронів скоротили експорт російської нафти майже на 20%. Важливий аспект у тому, що системні удари по цих підприємствах призводять не тільки до паузи в їхній роботі, а й до втрати їхньої працездатності.

Станом на початок 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення в Україну, продажі нафти і газу Росією становили практично 40% від формування бюджету. Наразі "Газпром" — банкрут, філії "Роснефти", у більшій своїй частині, банкрути. Але ж дрони поки тільки прилітають по НПЗ, а не по газорозподільних станціях.

У Кремлі чітко повинні розуміти, що вони витрачають мільярди доларів на війну з Україною, щоб захопити один квадратний кілометр за іншим, але нині це їм обходиться в рази дорожче, ніж у 2022-му. Не в плані людських життів, ні, Кремль ніколи не рахувався з людськими життями. Навіть якщо Росія втрачатиме 500 осіб на 1 квадратний кілометр захоплених територій, її це не зупинить до того моменту, поки не зупиниться її нафтогазовий насос... Україна цей насос зупиняє, методично і систематично.

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Повторюся — і це поки що удари тільки по НПЗ, які російська ППО не може зупинити, але які тільки частішають.

Військовий злочинець Путін приводить Росію до стану, коли з чистого експортера нафти та газу вона поступально перетворюється на імпортера. І ось виникає питання — воно того варте було? Захоплення Бахмута, Маріуполя, Токмака, Авдіївки та інших українських міст — вартувало того, що одного чудового для нас дня Росія позбудеться нафтогазового насоса, раз і назавжди. І без західних технологій видобуток і переробку ніколи не зможе відродити, а поки є окуповані території під контролем Кремля, санкції скасовані не будуть.

Злидні й безодня, заради чого? Що ж... 2025-й за вікном. Рік перетворення Росії, країни, що посідає перше місце у світі за запасами газу і шосте місце за запасами нафти, на нафтогазового жебрака. Ось про це і можна буде говорити.

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