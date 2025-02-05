Думки Російсько-українська війна
5 приводів для оптимізму: що позитивного сталося за останні тижні в організації ЗСУ
Здається, 2025-й буде, нарешті, роком правильних рішень, висловлює надію блогер Роман Шрайк. У всякому разі, в останні тижні ухвалено відразу кілька рішень щодо організації ЗСУ, які вселяють оптимізм.
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Що мені вселяє оптимізм:
- Створення корпусів на базі найкращих бригад. Це переведе якість управління військами, на яку було стільки нарікань минулого року, на інший рівень.
- Припинення штампування нових бригад. Відправлення на фронт великих підрозділів із нульовим досвідом, координацією та мотивацією не могло принести нічого, крім катастрофи.
- Розвиток Сил безпілотних систем. Крім розвитку самої структури, ми бачимо регулярні результативні дипстрайки по російських об'єктах. Просто краса.
- Масштабування успішних підрозділів. Еволюція як вона є — найкращі стають еталоном.
- Призначення Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ і ОСУВ "Хортиця". Грамотний і шанований (що важливо) воєначальник на критично значущих напрямках роботи.
Отже. 2024 був роком нескінченних звинувачень і вимог. 2025 стає роком змін.
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