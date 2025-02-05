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Думки Російсько-українська війна

5 приводів для оптимізму: що позитивного сталося за останні тижні в організації ЗСУ

Здається, 2025-й буде, нарешті, роком правильних рішень, висловлює надію блогер Роман Шрайк. У всякому разі, в останні тижні ухвалено відразу кілька рішень щодо організації ЗСУ, які вселяють оптимізм.

Роман Шрайк
Роман Шрайк
Журналіст, блогер
eye 45
драпатий, ЗСУ
Фото: Скриншот | Призначення Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ — один із приводів для оптимізму
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Що мені вселяє оптимізм:

  • Створення корпусів на базі найкращих бригад. Це переведе якість управління військами, на яку було стільки нарікань минулого року, на інший рівень.
  • Припинення штампування нових бригад. Відправлення на фронт великих підрозділів із нульовим досвідом, координацією та мотивацією не могло принести нічого, крім катастрофи.
  • Розвиток Сил безпілотних систем. Крім розвитку самої структури, ми бачимо регулярні результативні дипстрайки по російських об'єктах. Просто краса.
  • Масштабування успішних підрозділів. Еволюція як вона є — найкращі стають еталоном.
  • Призначення Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ і ОСУВ "Хортиця". Грамотний і шанований (що важливо) воєначальник на критично значущих напрямках роботи.

Отже. 2024 був роком нескінченних звинувачень і вимог. 2025 стає роком змін.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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