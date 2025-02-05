Мнения Российско-украинская война
5 поводов для оптимизма: что позитивного случилось за последние недели в организации ВСУ
Кажется, 2025-й будет, наконец, годом правильных решений, выражает надежду блогер Роман Шрайк. Во всяком случае, в последние недели принято сразу несколько решений по организации ВСУ, которые вселяют оптимизм.
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Что мне внушает оптимизм:
- Создание корпусов на базе лучших бригад. Это переведет качество управления войсками, на которое было столько нареканий в прошлом году, на другой уровень.
- Прекращение штамповки новых бригад. Отправка на фронт крупных подразделений с нулевым опытом, координацией и мотивацией не могла принести ничего, кроме катастрофы.
- Развитие Сил беспилотных систем. Кроме развития самой структуры, мы видим регулярные результативные дипстрайки по российским объектам. Просто красота.
- Масштабирование успешных подразделений. Эволюция как она есть — лучшие становятся эталоном.
- Назначение Михаила Драпатого командующим Сухопутных войск и ОСУВ "Хортица". Грамотный и уважаемый (что важно) военачальник на критически значимых направлениях работы.
Итого. 2024 был годом бесконечных обвинений и требований. 2025 становится годом изменений.
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