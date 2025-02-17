На межі божевілля: як працює холодний душ від Трампа і що робити в цьому світі Україні

Холодний душ від Трампа на Мюнхенській конференції має протверезити Європу, сподівається військовослужбовець і юрист Денис Ярославський. А ядром нової Європи може стати з її безпрецедентним досвідом сучасної війни — Україна, яка пройшла справжнє пекло

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Мюнхенська конференція з безпеки стала справжнім холодним душем для Європи. Американський істеблішмент, який приїхав на неї, в особі Джей Д. Венса в дусі Трампа вичитав європейських лідерів, немов школярів, які завинили, і дав їм жорстке й недвозначне розуміння суворої реальності: у США є важливіші пріоритети, ніж роль няньки для цієї частини континенту. Війна в Україні — це проблема Європи, і або платите більше, як це зробила Польща, або вирішуйте її самі.

Подобається нам це чи ні, але Трамп діє жорстко, і я не відкидаю його готовності вивести американський контингент із Європи, перекинувши ресурси в тихоокеанський регіон, де США зміцнюють позиції перед майбутнім протистоянням із Китаєм.

Розумію, чому Трамп узяв шість місяців на рекогносцировку: за цей час ситуація на полі бою може погіршитися, люди втомляться, і змусити їх прийняти його умови буде простіше.

Трамп попереджає... Фото: USA Today

Принцип його дій мені зрозумілий: підвищуй ставки до межі, що межує з божевіллям, і чекай, доки опонент погодиться на м'якіші умови, до яких ти був готовий від початку. "Принцип задніх дверей" Трамп довів до досконалості, відпрацьовуючи його тисячі разів у мистецтві переговорів.

Що робити нам, усвідомлюючи це? Вважаю, що цей холодний душ має протверезити Європу. Сьогодні вона неоднорідна і слабка, у неї немає лідера, здатного захистити, об'єднати і по-справжньому згуртувати її перед прийдешніми викликами.

Україна може стати таким лідером. Ми здатні навчити європейську армію воювати і зробити її сильнішою.

Так, ми виснажені й потребуємо фінансової підтримки Європи. Але ми сильні духом і пройшли пекло, яке нас загартувало. Ми можемо стати ядром, навколо якого сформується нова, четверта сила, яка не поступатиметься США, Китаю і Росії.

Якщо Європа цього не усвідомить — програють усі. Ми стоїмо на порозі зміни епох. Старий світ завалився, новий ще не створено. Колишньої архітектури безпеки більше не буде.

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