На грани безумия: как работает холодный душ от Трампа и что делать в этом мире Украине

Холодный душ от Трампа на Мюнхенской конференции должен отрезвить Европу, надеется военнослужащий и юрист Денис Ярославский. А ядром новой Европы может стать с ее беспрецедентным опытом современной войны — Украина, прошедшая настоящий ад

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Шоковая терапия Трампа

Мюнхенская конференция по безопасности стала настоящим холодным душем для Европы. Приехавший на нее американский истеблишмент в лице Джей Д. Вэнса в духе Трампа отчитал европейских лидеров, словно провинившихся школьников, и дал им жесткое и недвусмысленное понимание суровой реальности: у США есть более важные приоритеты, чем роль няньки для этой части континента. Война в Украине — это проблема Европы, и либо платите больше, как это сделала Польша, либо решайте ее сами.

Нравится нам это или нет, но Трамп действует жестко, и я не исключаю его готовности вывести американский контингент из Европы, перебросив ресурсы в тихоокеанский регион, где США укрепляют позиции перед предстоящим противостоянием с Китаем.

Понимаю, почему Трамп взял шесть месяцев на рекогносцировку: за это время ситуация на поле боя может ухудшиться, люди устанут и заставить их принять его условия будет проще.

Трамп предупреждает... Фото: USA Today

Принцип его действий мне понятен: повышай ставки до предела, граничащего с безумием, и жди, пока оппонент согласится на более мягкие условия, к которым ты был готов изначально. "Принцип задней двери" Трамп довел до совершенства, отрабатывая его тысячи раз в искусстве переговоров.

Что делать нам, осознавая это? Считаю, что этот холодный душ должен протрезвить Европу. Сегодня она неоднородна и слаба, у нее нет лидера, способного защитить, объединить и по-настоящему сплотить ее перед грядущими вызовами.

Украина может стать таким лидером. Мы способны научить европейскую армию воевать и сделать ее сильнее.

Да, мы истощены и нуждаемся в финансовой поддержке Европы. Но мы сильны духом и прошли ад, который нас закалил. Мы можем стать ядром, вокруг которого сформируется новая, четвертая сила, не уступающая США, Китаю и России.

Если Европа этого не осознает — проиграют все. Мы стоим на пороге смены эпох. Старый мир рухнул, новый еще не создан. Прежней архитектуры безопасности больше не будет.

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