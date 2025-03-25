Окупація Одеси: реальна загроза чи маніпуляції влади РФ

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Окупація Одеси — порядок денний та реальність…

Останнім часом активно форсується інформація про те, що Путін не лише не відмовився від ідеї окупації Одеси, а й має намір це реалізувати.

У низці іноземних ЗМІ, за словами деяких інсайдерів і неназваних джерел, що заслуговують на довіру, публікуються матеріали, які стверджують про те, що Путін має намір захопити Одесу силою або домогтися від Дональда Трампа територіальних поступок у межах "перемир’я", що мають на увазі здачу міста Росії.

Серед розповсюджувачів подібних наративів — як досить респектабельні видання, наприклад, Corriere Della Sera, яка опублікувала матеріал про те, що якщо Україна відмовиться від мирних угод, то Росія піде на Одесу, так і дешева жовта преса у вигляді L’AntiDiplomatico, на сторінках якої повідомили, що нібито головна мета "СВО" — це Одеса. Ось її віддати, і все одразу налагодиться…

Те, що Одеса завжди була ласою метою для Путіна — це правда, але з 2022 року РОВ у реалізації цієї мети не наблизилися ні на метр, а навпаки. Але регулярний терор міста дронами-камікадзе наштовхує на думку, особливо персон, які піддаються панічним атакам, що справді такий план реалізується прямо зараз. Насправді — ні.

Російські окупаційні війська не мають жодного шансу окупувати в нинішніх умовах Одесу. Ні відповідних сил, ні засобів у РОВ для такої наступальної кампанії просто немає. І взагалі, я здивований тому, як хтось намагається переконати оточення у тому, що Одеса буде окупована, в той час як російські війська півтора роки не можуть захопити Часів Яр, дев’ять місяців розбивають лоби у Торецьку і за півтора року після початку Авдіївського наступу на Донеччині заглибилися на 35 кілометрів від ЛБЗ з 10.2024, так і не розпочавши бої за Покровськ.

Ракети "Нептун" надійно охороняють одеське узбережжя Фото: Пресслужба РНБО

Про яку Одесу може говорити ворог і "експерти", що підтакують йому, що вторять про неминучість наступу і захоплення міста, якщо російська група військ "Днепр", після втечі з правого берега Дніпра в листопаді 2022, так і не змогла провести жодної успішної контрнаступальної операції й нездатна до масового форсування річки. І це при всьому при тому, що навіть якщо уявити таку успішну десантну операцію, то бої на правобережній Херсонщині та Миколаївщині ніхто не скасовував, лише трасами протяжністю до Одеси — 180 кілометрів, не кажучи вже про формування флангів.

У Донецькій області концентрація трьох груп військ та за півтора року поглиблення — 35 кілометрів за найактивнішим напрямом удару, а тут ми говоримо про одну групу військ, на шляху якої — не лише складні рельєфно-ландшафтні умови, міста та села, а й рубежі оборони СОУ. Яка Одеса? Сухопутна операція з метою виходу на Одесу для РОВ просто нереальна і невиконувана.

З іншого боку, чому варто відкидати десантування на узбережжя Одеської області?

По-перше, під час повномасштабного вторгнення у 2022 році РОВ саме так і планували захопити Одесу, але ПКРК "Нептун" загальмував реалізацію цих планів. Острах того, що ВДК з тисячами морпіхів на борту можуть бути відправлені на дно Чорного моря, не дала можливості РОВ реалізувати замислене. Не змогли тоді, тим більше не зможуть і зараз, з урахуванням того, що ПКРК "Нептун" вже не настільки самотній на своєму чергуванні, як три роки тому.

По-друге, за час повномасштабної війни Чорноморський флот не лише втратив протиповітряне прикриття у вигляді ракетного крейсера "Москва", а й низки своїх ВДК, що в рази скорочує ефект від десантування, і будь-яка така операція завершиться для її учасників неминучою загибеллю в безоднях Чорного моря.

Головною загрозою для Одеси був, є і залишатиметься терор із боку Росії. Ракетний, дроновий, але саме терор заради терору. І через терор, а також ЗМІ, через які може реалізовувати вкидання наративів, Росія намагається залякати одеситів і навіть переговорну групу, підвищуючи ставки ефемерною загрозою захоплення Одеси. Блефуючи під час вкрай невдалої гри.

Зберігаємо критичне мислення та не піддаємося маніпуляціям.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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