Оккупация Одессы: реальная угроза или манипуляции властей РФ

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Оккупация Одессы — повестка дня и реальность...

В последнее время активно форсируется информация о том, что Путин не только не отказался от идеи оккупации Одессы, но и намерен это реализовать.

В ряде иностранных СМИ, по словам некоторых инсайдеров и неназванных источников, заслуживающих доверия, публикуются материалы, утверждающие о том, что Путин намерен захватить Одессу силой или добиться от Дональда Трампа территориальных уступок в рамках "перемирия", подразумевающих сдачу города России.

Среди распространителей подобных нарративов — как достаточно респектабельные издания, например, Corriere Della Sera, опубликовавшая материал о том, что если Украина откажется от мирных соглашений, то Россия пойдет на Одессу, так и дешевая желтая пресса в виде L'AntiDiplomatico, на страницах которой сообщили, что якобы главная цель "СВО" — это Одесса. Вот ее отдать, и все сразу наладится...

То, что Одесса всегда была лакомой целью для Путина — это правда, но с 2022 года РОВ в реализации этой цели не приблизились ни на метр, а наоборот. Но регулярный террор города дронами-камикадзе наталкивает на мысль, особенно персон, которые подвергаются паническим атакам, что действительно такой план реализуется прямо сейчас. На самом деле — нет.

Российские оккупационные войска не имеют никакого шанса оккупировать в нынешних условиях Одессу. Ни соответствующих сил, ни средств у РОВ для такой наступательной кампании просто нет. И вообще, я удивлен тому, как кто-то пытается убедить окружающих в том, что Одесса будет оккупирована, в то время как российские войска полтора года не могут захватить Часов Яр, девять месяцев разбивают лбы в Торецке и за полтора года после начала Авдеевского наступления в Донецкой области углубились на 35 километров от ЛБС с 10.2024, так и не начав бои за Покровск.

Ракеты "Нептун" надежно охраняют одесское побережье Фото: прес-служба РНБО

О какой Одессе может говорить враг и поддакивающие ему "эксперты", вторящие о неизбежности наступления и захвата города, если российская группа войск "Днепр", после бегства с правого берега Днепра в ноябре 2022 года, так и не смогла провести ни одной успешной контрнаступательной операции и неспособна к массовому форсированию реки. И это при всем при том, что даже если представить такую успешную десантную операцию, то бои на правобережной Херсонщине и Николаевщине никто не отменял, только трассами дистанция до Одессы — 180 километров, не говоря уже о формировании флангов.

В Донецкой области концентрация трех групп войск и за полтора года углубления — 35 километров по самому активному направлению удара, а здесь мы говорим об одной группе войск, на пути которой — не только сложные рельефно-ландшафтные условия, города и села, но и рубежи обороны СОУ. Какая Одесса? Сухопутная операция с целью выхода на Одессу для РОВ просто нереальна и невыполнима.

С другой стороны, почему стоит отметать десантирование на побережье Одесской области?

Во-первых, в ходе полномасштабного вторжения в 2022 году РОВ именно так и планировали захватить Одессу, но ПКРК "Нептун" затормозил реализацию этих планов. Страх того, что БДК с тысячами морпехов на борту могут быть отправлены на дно Черного моря, не дал возможности РОВ реализовать задуманное. Не смогли тогда, тем более не смогут и сейчас, с учетом того, что ПКРК "Нептун" уже не столь одинок на своем дежурстве, как три года назад.

Во-вторых, за время полномасштабной войны Черноморский флот не только потерял противовоздушное прикрытие в виде ракетного крейсера "Москва", но и ряда своих БДК, что в разы сокращает эффект от десантирования, и любая такая операция завершится для ее участников неизбежной гибелью в пучинах Черного моря.

Главной угрозой для Одессы был, есть и будет оставаться террор со стороны России. Ракетный, дроновый, но именно террор ради террора. И путем террора, а также СМИ, через которые может реализовывать вброс нарративов, Россия пытается запугать одесситов и даже переговорную группу, повышая ставки эфемерной угрозой захвата Одессы. Блефуя во время крайне неудачной игры.

Сохраняем критическое мышление и не поддаемся манипуляциям.

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