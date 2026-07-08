8 танкерів за одну ніч: як дрони Мадяра уразили кораблі тіньового флоту РФ у Криму

Які саме танкери й за що уразили дрони "Мадяра"?

У ніч на 7 липня Сили безпілотних систем України заявили про ураження одразу восьми російських танкерів, які забезпечували паливну логістику окупованого Криму. Серед ідентифікованих суден — "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Теті", "Алексей Саврасов" і "Пенелопа".

Аналіз відкритих морських реєстрів підтверджує, що це не випадкові цивільні судна. Йдеться про танкери класу "ріка-море" та продуктовози, побудовані переважно у 2004–2013 роках. Їхній дедвейт становить від 5,4 до 7,5 тис. тонн, довжина — приблизно 136–140 метрів. Саме такі судна оптимально пристосовані для регулярних перевезень дизельного пального, бензину, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів між портами Азовського й Чорного морів.

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Венера-3 / VENUS III — IMO 9599353. DWT 7 102, побудова 2011, РФ, oil products tanker. Санкції: UK — 9.05.2025, Canada — 18.06.2025, Australia — 6.11.2025, EU — 24.04.2026, Switzerland — 22.05.2026. Попередні назви: RN Tuapse, SVL Glory, Venus I.

Алексей Саврасов / ALEXEY SAVRASOV — IMO 9645061. DWT 7 013, побудова 2013, РФ, chemical/oil products tanker. ЄС вніс 24.10.2025; TankerTrackers також дає Switzerland — 13.12.2025 і Canada — 25.03.2026.

Санар-1 / SANAR-1 — IMO 9332389. DWT 5 420, побудова 2004, РФ, chemical/oil products tanker.

Санар-17 / SANAR-17 — IMO 9640554. DWT 7 036, побудова 2012, РФ.

Климена / CLIMENE — IMO 9376593. DWT 5 600, побудова 2006, РФ, oil products tanker. Менеджер/оператор: Prime Shipping LLC-Rus; registered owner: PB Norge AS.

Теті / TETI — IMO 9540352. DWT близько 7 509, побудова 2010, РФ. У KSE проходила як emerging/unsanctioned shadow fleet tanker, тобто ризиковий танкер тіньового флоту.

Пенелопа / PENELOPE — IMO 9540364. DWT 7 476, побудова 2010, РФ. Є в базі ГУР War & Sanctions як судно, що перевозило паливо/нафтопродукти та заходило на ТОТ.

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Тобто танкери були внесені до українських та міжнародних баз моніторингу тіньового флоту, хоча не всі наразі перебувають під санкціями ЄС чи країн G7. Це ще раз демонструє одну з головних проблем санкційної політики: ідентифікація судна як учасника тіньового флоту далеко не завжди означає його негайне включення до санкційних списків.

Важливо й те, що всі ці судна працювали не на глобальному нафтовому експорті, а на внутрішній військовій логістиці Росії. Саме вони забезпечують постачання пального до окупованого Криму, звідки воно надалі використовується для забезпечення авіації, Чорноморського флоту, автомобільної техніки та військової інфраструктури на півдні України. Ураження таких танкерів безпосередньо впливає на спроможність Росії підтримувати своє угруповання на окупованому півострові.

Ця історія має і ширший вимір. Україна вже понад 4 роки закликає партнерів не лише запроваджувати санкції проти тіньового флоту, а й припинити будь-яке комерційне обслуговування таких суден: страхування, реєстрацію, портові послуги, фінансування та посередництво. Проте значна частина цього флоту продовжує працювати, змінюючи прапори, власників і маршрути.

Коли дипломатичний та санкційний механізми не здатні повністю зупинити судна, які забезпечують воєнну логістику держави-агресора, Україна змушена нейтралізувати цю загрозу військовими засобами. Це не заміна санкціям, а наслідок того, що санкційний режим досі залишається неповним і дає змогу частині тіньового флоту продовжувати роботу.

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