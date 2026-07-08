8 танкеров за одну ночь: как дроны Мадяра поразили корабли теневого флота РФ в Крыму

Какие именно танкеры и за что поразили дроны "Мадяра"?

В ночь на 7 июля Силы беспилотных систем Украины заявили о поражении сразу восьми российских танкеров, обеспечивавших топливную логистику оккупированного Крыма. Среди идентифицированных судов — "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Тети", "Алексей Саврасов" и "Пенелопа".

Анализ открытых морских реестров подтверждает, что это не случайные гражданские суда. Речь идет о танкерах класса "река-море" и продуктовозах, построенных преимущественно в 2004–2013 годах. Их дедвейт составляет от 5,4 до 7,5 тыс. тонн, длина — около 136–140 метров. Именно такие суда оптимально приспособлены для регулярных перевозок дизельного топлива, бензина, авиационного керосина и других нефтепродуктов между портами Азовского и Чёрного морей.

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"Венера-3" / VENUS III — IMO 9599353. DWT 7 102, построено в 2011 году, РФ, танкер для перевозки нефтепродуктов. Санкции: Великобритания — 9 мая 2025 г., Канада — 18 июня 2025 г., Австралия — 6 ноября 2025 г., ЕС — 24 апреля 2026 г., Швейцария — 22 мая 2026 г. Прежние названия: RN Tuapse, SVL Glory, Venus I.

Алексей Саврасов / ALEXEY SAVRASOV — IMO 9645061. DWT 7 013, год постройки 2013, РФ, танкер для перевозки химикатов и нефтепродуктов. ЕС внес в список 24.10.2025; TankerTrackers также указывает Швейцарию — 13.12.2025 и Канаду — 25.03.2026.

"Санар-1" / SANAR-1 — IMO 9332389. ДВТ 5 420, год постройки 2004, РФ, танкер для перевозки химикатов и нефтепродуктов.

"Санар-17" / SANAR-17 — IMO 9640554. ДВТ 7 036, год постройки 2012, РФ.

"Климена" / CLIMENE — IMO 9376593. ДВТ 5 600, год постройки 2006, РФ, танкер для перевозки нефтепродуктов. Управляющая компания/оператор: Prime Shipping LLC-Rus; зарегистрированный владелец: PB Norge AS.

"Тэти" / TETI — IMO 9540352. ДВТ около 7 509, год постройки — 2010, РФ. В KSE числилась как танкер "emerging/unsanctioned shadow fleet", то есть рискованный танкер теневого флота.

"Пенелопа" / PENELOPE — IMO 9540364. DWT 7 476, построено в 2010 году, РФ. Имеется в базе ГУР War & Sanctions как судно, перевозившее топливо/нефтепродукты и заходившее в ТОТ.

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То есть танкеры были внесены в украинские и международные базы данных по мониторингу теневого флота, хотя не все из них в настоящее время находятся под санкциями ЕС или стран G7. Это еще раз демонстрирует одну из главных проблем санкционной политики: идентификация судна как участника теневого флота далеко не всегда означает его немедленное включение в санкционные списки.

Важно и то, что все эти суда работали не в сфере глобального экспорта нефти, а в сфере внутренней военной логистики России. Именно они обеспечивают поставки топлива в оккупированный Крым, откуда оно в дальнейшем используется для обеспечения авиации, Черноморского флота, автомобильной техники и военной инфраструктуры на юге Украины. Поражение таких танкеров напрямую влияет на способность России поддерживать свои войска на оккупированном полуострове.

У этой истории есть и более широкий аспект. Украина уже более 4 лет призывает партнеров не только вводить санкции против теневого флота, но и прекратить любое коммерческое обслуживание таких судов: страхование, регистрацию, портовые услуги, финансирование и посредничество. Однако значительная часть этого флота продолжает работать, меняя флаги, владельцев и маршруты.

Когда дипломатические и санкционные механизмы не способны полностью остановить суда, обеспечивающие военную логистику государства-агрессора, Украина вынуждена нейтрализовать эту угрозу военными средствами. Это не замена санкциям, а следствие того, что санкционный режим до сих пор остается неполным и позволяет части теневого флота продолжать работу.

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