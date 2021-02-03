Порошенко пояснив, чому сам не заблокував 112, Zik і Newsone

Екс-президент незадоволений, що Зеленський так довго "тягнув" із цим кроком.

Екс-президент Петро Порошенко заявив, що під час свого президентства не блокував телеканали 112 Україна, NewsOne та ZIK через те, що це "накладалося" на передвиборчу кампанію.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

"У жовтні 2018 року наша команда ініціювала та ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, через яку постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило б фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних і прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський. І, до речі, усі три канали підтримували саме його. Це — відповідь тим, хто всю ніч за командою Банкової волав "а чому ж це рішення не ухвалив Порошенко", — повідомив лідер "Європейської солідарності".

Також Порошенко обурений тим, що Президент Володимир Зеленський "тягнув" із цим рішенням аж два роки.

"Канали групи Медведчука стали відвертим знаряддям російської інформаційної війни проти України. І в цій війні Україна має право і повинна захищатися, використовуючи для цього всі наявні інструменти", — пише екс-президент.

Порошенко додав, що особисто він, а також партія, яку політик очолює, підтримують це рішення РНБОУ.

"Ми розуміємо, що воно стало прямим наслідком американських санкцій проти представників російської п'ятої колони, проводили свої кампанії на зазначених телеканалах. Адже ще кілька тижнів тому один із радників офісу Президента України захищав ці телеканали, я цитую: «Вони не вороги і ми сприяємо їхній професійній діяльності».

Сподіваємося, що свою позицію влади підкріпить солідним правовим обґрунтуванням, яке, очевидно, знадобиться в судах, щоб захистити рішення та забезпечити його втілення в життя", — підсумував Петро Порошенко.

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Раніше повідомлялося, що спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що обмежувальні заходи щодо телеканалів — це погано.

"Санкції проти каналів — це погано, незважаючи на те, чиї вони", — вважає він.

Позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів — це надзвичайна ситуація. Так вважає глава Національного союзу журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

За його словами, українські журналісти, медіа та власники ЗМІ мають право на свободу слова та на професію. "І несуть за свою діяльність відповідальності. Але відповідальність у рамках закону", — пояснив Томіленко.

Також Фокус повідомляв, що прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель переконана в тому, що рішення про санкції щодо телеканалів не виходить за рамки законодавчого поля України.