Порошенко объяснил, почему сам не заблокировал 112, Zik и Newsone

Экс-президент недоволен, что Зеленский так долго "тянул" с этим шагом

Экс-президент Петр Порошенко заявил, что во время своего президентства не блокировал телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK из-за того, что это "накладывалось" на предвыборную кампанию.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"В октябре 2018 года наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах по пророссийских украинских телеканалов. Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его. Это — ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко", – сообщил лидер "Европейской солидарности".

Также Порошенко возмущен тем, что Президент Владимир Зеленский "тянул" с данным решением целых два года.

"Каналы группы Медведчука стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины. И в этой войне Украина имеет право и должна защищаться, используя для этого все имеющиеся инструменты", – пишет экс-президент.

Порошенко добавил, что лично он, а также партия, которую политик возглавляет, поддерживают это решение СНБО.

"Мы понимаем, что оно стало прямым следствием американских санкций против представителей российской пятой колонны, проводили свои кампании на указанных телеканалах. Ведь еще несколько недель назад один из советников офиса Президента Украины защищал эти телеканалы, я цитирую: «Они не враги и мы приветствуем их профессиональной деятельности».

Надеемся, что своей позиции власти подкрепит солидным правовым обоснованием, которое, очевидно, понадобится в судах, чтобы защитить решение и обеспечить его воплощение в жизнь", – подытожил Петр Порошенко.

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Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что ограничительные меры в отношении телеканалов – это плохо.

"Санкции против каналов – это плохо, несмотря на то, чьи они", – считает он.

Внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов – это чрезвычайная ситуация. Так считает глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

По его словам, украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. "И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках закона", – пояснил Томиленко.

Также Фокус сообщал, что пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель убеждена в том, что решение о санкциях в отношении телеканалов не выходит за рамки законодательного поля Украины.