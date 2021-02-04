Власник телеканалів 112, ZIK і News One пов'язаний з "ЛНР/ДНР" з 2014 року, — ЦПК

Кіпрський офшор Тараса Козака "пробачив" понад 7 млн доларів боргу компанії, яка нелегально поставляла вугілля з окупованих територій.

Зв'язок Тараса Козака з терористами "ЛНР/ДНР" і постачанням вугілля з окупованих Росією територій тягнеться ще від 2014 року. Про це повідомила юристка, виконавча директорка Центру протидії корупції (ЦПК) Дар'я Каленюк.

Згідно з офіційними даними, 16 грудня 2014 року компанія "Центренерго" уклала договір з Arida Global Limited з Гонконгу на поставку вугілля. Воно повиннно був закуповуватися в ПАР. Але в 2016 році "Українська правда" виявила, що під виглядом південноафриканського вугілля Arida продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з окупованих територій.

Раніше, 5 листопада 2013 року Arida підписала кредитний договір на 8 млн доларів із кіпрською компанією Hakail Limited, бенефіціарним власником якої був Тарас Козак.

Козак вказує контроль над Hakail Limited у своїх деклараціях з 2015 до 2019 року. За даними держреєстру Кіпру, Hakail була у власності іншого офшору Козака — Turul Investments Limited — з 2012 року.

Згідно з аудиторськими звітами, за цим кредитним договором Arida отримала від офшору Козака за 2014 і 2015 роки 7,4 млн доларів. Кредит надавався під 2,5% річних і не був застрахований заставним майном і повинен бути повернений до 6 листопада 2015 року. Але Arida Global Limited не повернула позичені кошти, і Hakail списала цей борг.

У ЦПК підсумували, що таким чином компанія, яка за даними журналістів поставляла в Україну контрабандне вугілля з окупованих територій, отримувала безповоротне фінансування від кіпрського офшору Козака.

Нагадаємо, народний депутат від ОПЗЖ, власник телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна" Тарас Козак в ефірі марафону трьох заблокованих телеканалів, який транслювався на YouTube, вимагав від президента Володимира Зеленського надати докази своєї співпраці з терористами. "Я хочу звернутися до президента Зеленського, Ради національної безпеки та оборони, Служби безпеки України. Скажіть мені, будь ласка, звідки у вас дані, що я фінансую тероризм, звідки у вас дані, що я співпрацюю з бойовиками. Я хочу від вас відповіді. Відповіді мені й суспільству", — заявив Козак.

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Мовлення телеканалів припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти Козака і його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Глава РНБОУ Олексій Данилов припустив, що крім телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".