Собственник телеканалов 112, ZIK и News One связан с ''ЛНР/ДНР'' c 2014, – ЦПК

Кипрский офшор Тараса Козака "простил" более 7 млн долларов долга компании, нелегально поставлявшей уголь с оккупированных территорий.

Связь Тараса Козака с террористами "ЛНР/ДНР" и поставкой угля с оккупированных Россией территорий тянется еще от 2014 года. Об этом сообщила юрист, исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк.

Согласно официальным данным, 16 декабря 2014 года компания "Центрэнерго" заключила договор с Arida Global Limited из Гонконга на поставку угля. Он должен был закупаться в ЮАР. Но в 2016 году "Украинская правда" обнаружила, что под видом южноафриканского угля Arida продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь с оккупированных территорий.

Ранее, 5 ноября 2013 года Arida подписала кредитный договор на 8 млн долларов с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой был Тарас Козак.

Козак указывает контроль над Hakail Limited в своих декларациях с 2015 до 2019 года. По данным госреестра Кипра, Hakail была в собственности другого офшора Козака – Turul Investments Limited – с 2012 года.

Согласно аудиторскими отчетами, по этому кредитному договору Arida получила от офшора Козака за 2014 и 2015 годы 7,4 млн долларов. Кредит предоставлялся под 2,5% годовых и не был застрахован залоговым имуществом и должен быть возвращен до 6 ноября 2015 года. Но Arida Global Limited не вернула заемные средства, и Hakail списала этот долг.

В ЦПК сделали вывод, что таким образом компания, которая по данным журналистов поставляла в Украину контрабандный уголь с оккупированных территорий, получала безвозвратное финансирование от кипрского офшора Козака.

Напомним, народный депутат от ОПЗЖ, собственник телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" Тарас Козак в эфире марафона трех заблокированных телеканалов, который велся на YouTube, потребовал от президента Владимира Зеленского предоставить доказательства своего сотрудничества с террористами. "Я хочу обратиться к президенту Зеленскому, Совету национальной безопасности и обороны, Службе безопасности Украины. Скажите мне пожалуйста, откуда у вас данные, что я финансирую терроризм, откуда у вас данные, что я сотрудничаю с боевиками. Я хочу от вас ответа. Ответа мне и обществу", – заявил Козак.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".