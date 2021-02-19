Статус нардепа не дозволяє Порошенку володіти телеканалом "Прямий", — Корнієнко (відео)

Згідно із законодавством, нардеп не може перебувати в керівництві підприємства або організації, мета якої — отримання прибутку.

Народний депутат і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час спілкування з журналістами в кулуарах ВРУ, коментуючи новину про купівлю телеканалу "Прямий" Петром Порошенком, заявив, що Закон "Про статус народного депутата" забороняє парламентаріям бути власниками медіа. Відповідне відео опублікував Telegram-канал PavlovskyNews.

"Я думаю, що Петро Олексійович як народний депутат не може бути власником телеканалу. Про це говорить Закон "Про статус народного депутата". Треба розібратися, яка там взагалі угода була. Це зроблять відповідні органи, якщо до них надішлють звернення. Особисто я не подаватиму заяву про злочин, тому що його не бачу, але медійно треба якось розібратися. Виходить депутат і каже "я власник чогось". Підприємцем він не може бути", — сказав Корнієнко.

Разом із тим "слуга народу" зазначив, що приклад із Порошенком і "Прямим" — це позитивна практика, оскільки він публічно заявив про свою власність.

"Я можу тільки схвалювати, коли у нас стає більш прозоро, зрозуміло хто є власником того чи іншого каналу. Без підставних осіб та анонімізації. Так всім потрібно робити. Всім політикам, які володіють телеканалами, варто слідом за Петром Олексійовичем вийти і сказати: ми володіємо такими-то телеканалами", — сказав Корнієнко.

Ч. 1 ст. 3 ЗУ "Про статус народного депутата" регламентує, що мандат парламентарія несумісний з посадою керівництва, правління або ради підприємства, установи або організації, мета якої — отримання прибутку.

Зазначимо 18 лютого 2021 року народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що став кінцевим власником телеканалу "Прямий". Згідно з інформацією порталу YouControl, реєстрація ТОВ "Телеканал Прямий" відсутня в "Реєстрі неприбуткових установ та організацій".

Згідно з інформацією з того ж порталу, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Інформаційне агентство 112", ТОВ "Інформаційне агентсво Зік", ТОВ "Новини 24 години" та інших організацій, на базі яких працювали закриті телеканали ZiK, "112 Україна" та NewsOne, є народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак. Їх реєстрація в "Реєстрі неприбуткових установ та організацій" також була відсутня. Утім, причиною введення санкцій проти нардепа та його компаній в СБУ назвали "боротьбу з російською гібридної агресією".

Нагадаємо, 3 лютого глава РНБО Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком". Чергове засідання РНБО має відбутися увечері 19 лютого. Частину питань на ньому розглядатимуть в закритому режимі.