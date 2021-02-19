Статус нардепа не позволяет Порошенко владеть телеканалом "Прямий", - Корниенко (видео)

Согласно законодательству, нардеп не может находиться в руководстве предприятия или организации, цель которой — получение прибыли.

Народный депутат и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время общения с журналистами в кулуарах ВРУ, комментируя новость о приобретении телеканала "Прямий" Петром Порошенко, заявил, что Закон "О статусе народного депутата" запрещает парламентариям быть владельцами медиа. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

"Я думаю, что Петр Алексеевич как народный депутат не может быть владельцем телеканала. Об этом говорит Закон "О статусе народного депутата". Надо разобраться, какая там вообще сделка была. Это сделают соответствующие органы, если к ним будут обращения. Лично я не буду подавать заявление о преступлении, потому что его не вижу, но медийно надо как-то разобраться. Выходит депутат и говорит "я собственник чего-то". Предпринимателем он не может быть", — сказал Корниенко.

Вместе с тем "слуга народа" отметил, что пример с Порошенко и "Прямим" — это положительная практика, поскольку он публично заявил о своей собственности.

"Я могу только приветствовать, когда у нас становится более прозрачно, понятно кто является владельцем того или иного канала. Без подставных лиц и анонимизации. Так всем нужно делать. Всем политикам, которые владеют телеканалами, следует вслед за Петром Алексеевичем выйти и сказать: мы владеем такими-то телеканалами", — сказал Корниенко.

Ч. 1 ст. 3 ЗУ "О статусе народного депутата" регламентирует, что мандат парламентария несовместим с должностью руководстве, правлении или совете предприятия, учреждения или организации, цель которой — получение прибыли.

Отметим, 18 февраля 2021 года народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что стал конечным владельцем телеканала "Прямий". Cогласно информации портала YouControl, регистрация ООО "Телеканал Прямий" отсутствует в "Реестре неприбыльных учреждений и организаций".

Согласно информации с того же портала, конечным бенефициарным владельцем ООО "Інформаційне агентство 112", ООО "Інформаційне агентсво Зік", ООО "Новини 24 години" и других организаций, на базе которых работали закрытые телеканалы ZiK, "112 Украина" и NewsOne, является народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак. Их регистрация в "Реестре неприбыльных учреждений и организаций" также отсутствовала. Впрочем, причиной введения санкций против нардепа и его компаний в СБУ назвали "борьбу с российской гибридной агрессией".

Напомним, 3 февраля глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Очередное заседание СНБО должно состояться вечером 19 февраля. Часть вопросов на нем будут рассматривать в закрытом режиме.