Порошенко: на телеканалі "Прямий" працюють справжні патріоти

Екс-президент заявив, що Зеленський давав доручення "знищити" канал.

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко зустрівся з журналістами телеканалу "Прямий" і подякував їм за роботу.

Як повідомляється на сайті телеканалу, політик подякував колективу за те, що ті, за його словами, майже два роки працюють в умовах "скаженого тиску" з боку чинної влади.

"Майже 2 роки канал перебував і продовжує перебувати під шаленим кримінальних злочинним тиском влади. 19 травня 2019 року перше, що зробив Зеленський на своєму посту, — дав доручення Трубі (колишньому директору Державного бюро розслідувань. — Ред.) знищити "Прямий канал", — заявив Порошенко.

Екс-президент вважає, що телеканал "Прямий" — лідер інформаційного мовлення України.

"Сьогодні це лідер інформаційного мовлення і тут працюють справжні патріоти. Це проукраїнський, державний, але не опозиційний канал. Бо ви — проукраїнські журналісти, і ви точно проводите проукраїнську політику. Проводите вже багато років політику протидії російському інформаційному впливу в інформаційному полі України. Це ваша робота, і те, що ви є лідерами, означає, що вас дивляться і вам довіряють", — підсумував Петро Порошенко.

[ + – ] Звернення Порошенка до журналістів

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський в свіжому відеозверненні, опублікованому в соцмережах, розкритикував свого попередника та народного депутата фракції "Європейська Солідарність" Петра Порошенка, зазначивши, що на афілійованому з ним телеканалі "Прямий" "агентів Кремля за останні кілька днів показують частіше, ніж рекламу нового масла Roshen.

Зі свого боку, прес-секретарка президента Юлія Мендель висловила надію, що публічні побоювання екс-президента України Петра Порошенка про закриття каналів, які належать йому, "не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку".

За її словами, свободі слова в Україні нічого не загрожує, "які б критичні матеріали або не надійні факти, якщо йдеться про телеканали, підпорядкованих колишньому президенту, вони не поширювали".

Народний депутат і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи новину про придбання телеканалу "Прямий" Петром Порошенком, заявив, що Закон "Про статус народного депутата" забороняє парламентаріям бути власниками медіа.