Порошенко: на телеканале "Прямой" работают настоящие патриоты

Экс-президент заявил, что Зеленский давал поручение "уничтожить" канал

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко встретился с журналистами телеканала "Прямий" и поблагодарил их за работу.

Как сообщается на сайте телеканала, политик поблагодарил коллектив за то, что те, по его словам, почти два года работают в условиях "бешеного давления" со стороны действующей власти.

"Почти 2 года канал находился и продолжает находиться под бешеным уголовным преступным давлением власти. 19 мая 2019 года первое, что сделал Зеленский на своем посту, – дал поручение Трубе (бывшему директору Государственного бюро расследований. – Ред.) уничтожить Прямий канал", – заявил Порошенко.

Экс-президент считает, что телеканал "Прямий" – лидер информационного вещания Украины.

"Сегодня это лидер информационного вещания и здесь работают настоящие патриоты. Это проукраинский, государственный, но не оппозиционный канал. Ибо вы – проукраинские журналисты, и вы точно проводите проукраинскую политику. Проводите уже много лет политику противодействия российскому информационному влиянию в информационном поле Украины. Это ваша работа, и то, что вы являетесь лидерами, означает, что вас смотрят и вам доверяют", – подытожил Петр Порошенко.

[ + – ] Обращение Порошенко к журналистам

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в свежем видеообращении, опубликованном в соцсетях, раскритиковал своего предшественника и народного депутата фракции "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, отметив, что на аффилированном с ним телеканале "Прямой" "агентов Кремля за последние несколько дней показывают чаще, чем рекламу нового масла Roshen.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Юлия Мендель выразила надежду, что публичные опасения экс-президента Украины Петра Порошенко о закрытии принадлежащих ему каналов "не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны".

По ее словам, свободе слова в Украине ничего не угрожает, "какие бы критические материалы или не надежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли".

Народный депутат и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя новость о приобретении телеканала "Прямий" Петром Порошенко, заявил, что Закон "О статусе народного депутата" запрещает парламентариям быть владельцами медиа.