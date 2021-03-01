Зеленський затвердив санкції проти екс-глави МВС Захарченка та ще дев'яти військових

Проти них ввели обмеження через "зраду батьківщини".

Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти колишніх чиновників і військовослужбовців. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 26 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) ", — йдеться в указі №81/2021.

До списку санкцій потрапили:

Денис Березовський, 15.07.1974 року народження, контр-адмірал. Станіслав Шапортов, 16.02.1967 року народження, генерал-майор. Сергій Няньчура, 18.01.1970 року народження, генерал-майор юстиції. Юрій Котовський, 09.08.1964 року народження, генерал-майор. Олександр Якименко, 22.12.1964 року народження, генерал-майор, глава СБУ з січня 2013 по лютий 2014 року. Володимир Тоцький, 19.10.1954 року народження, генерал-майор. Сергій Ганжа, 13.07.1959 року народження, генерал-майор. Сергій Єлісеєв, 24.10.1961 року народження, віце-адмірал. Дмитро Шакуро, 21.04.1973 року народження, контр-адмірал. Віталій Захарченко, 20.01.1963 року народження, генерал внутрішньої служби України, міністр внутрішніх справ України з листопада 2011 по січень 2014 року.

Їх позбавлять всіх військових звань і державних нагород.

"Ми розглядали всіх посадових осіб вищого офіцерського складу, які зрадили нашу державу — було ухвалене рішення щодо 10 осіб. Вони всі позбавлені всіх державних нагород і звань, жодного українського звання у них немає. До них застосований максимальний пул санкцій, який дозволяє наше законодавство", — говорив секретар РНБО Олексій Данилов.

Раніше 2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів було припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

19 лютого РНБО рекомендувало Зеленському ввести санкції ще проти низки компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — і власне Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.