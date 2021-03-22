"У нас був шанс, але ми ним не скористалися", — екс-командувач ВМСУ про анексію Криму (відео)

За словами Воронченка, на його пропозицію діяти, йому відповіли: "що ти тут розпалюєш війну?"

Екс-командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко розповів про те, чому українські військові не спробували деблокувати захоплені адмінбудівлі під час анексії Криму. Про це він заявив в інтерв'ю для Крим.Реалії.

За словами Воронченка, окупація особисто для нього розпочалася 1 березня і в України був шанс розблокувати захоплені адміністративні будівлі в Криму.

"Треба було в той страшний і, як кажуть, трагічний день, 27 лютого, коли захопили парламент Криму, дати команду на штурм. Два танки були у мене завантажені боєприпасами. Як у 1993 році Єльцин розстріляв Білий дім, так і в Криму можна було розстрілювати", — розповів екс-командувач.

Але на його ініціативу тодішній перший заступник командувача Військово-морських сил Сергій Єлісєєв сказав: "Що ти тут розпочинаєш війну?".

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Нагадаємо, 27 лютого 2014 року російські війська захопили парламент та уряд Криму. 11 березня 2014 року окупаційна влада ухвалила "Декларацію" про незалежність Криму та Севастополя від України.

Нині Україна створює Кримську платформу для деокупації півострова. На засіданні РНБО також була ухвалена стратегія деокупації Криму.

18 березня Кравчук заявив, що допускає атаку РФ на материкову частину України через проблеми з водою на півострові.