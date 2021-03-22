"У нас был шанс, но мы им не воспользовались", - экс-командующий ВМСУ об аннексии Крыма (видео)

По словам Воронченко, на его предложение действовать, ему ответили: "что ты здесь разжигаешь войну?"

Экс-командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко рассказал о том, почему украинские военные не попытались деблокировать захваченные админздания во время аннексии Крыма. Об этом он заявил в интервью для Крым.Реалии.

По словам Воронченко, оккупация лично для него началась 1 марта и у Украины был шанс разблокировать захваченные административные здания в Крыму.

"Надо было в тот страшный и, как говорят, трагический день, 27 февраля, когда захватили парламент Крыма, дать команду на штурм. Два танка были у меня загружены боеприпасами. Как в 1993 году Ельцин расстрелял Белый дом, так и в Крыму можно было расстреливать", — рассказал экс-командующий.

Но на его инициативу тогдашний первый заместитель командующего Военно-морских сил Сергей Елисеев сказал: "Что ты здесь устраиваешь войну?".

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Напомним, 27 февраля 2014 года российские войска захватили парламент и правительство Крыма. 11 марта 2014 года оккупационные власти приняли "Декларацию" о независимости Крыма и Севастополя от Украины.

Ныне Украина создает Крымскую платформу для деоккупации полуострова. На заседании СНБО также была принята стратегия деоккупации Крыма.

18 марта Кравчук заявил, что допускает атаку РФ на материковую часть Украины из-за проблем с водой на полуострове.