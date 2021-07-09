"Спробую не повторювати скандалів Мендель", — новий прессекретар президента Никифоров

Новий спікер Зеленського вважає, що очікувати "скандалів і серйозних інсайтів про роботу ОП" від книги його попередниці не варто.

Сергій Никифоров, який сьогодні, 9 липня, очолив пресслужбу президента України Володимира Зеленського, дав перший брифінг у новому амплуа. У процесі спілкування з журналістами він розповів про поточну ситуацію в адміністрації глави держави та відповів на питання журналістів. Трансляція брифінгу велася на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook.

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Так, Никифоров заявив, що запізнився на свою першу пресконференцію на 20 хвилин через те, що був присутній на зустрічі глави ОП Андрія Єрмака та заступниці Держсекретаря США Вікторії Нуланд. За його словами, під час цього спілкування сторони обговорювали питання Білорусі, проведені Росією військові навчання "Захід 2021", ситуацію в "Нафтогазі" та прогрес у реформах, якого досягла Україна за останні два тижні.

За підсумками візиту Зеленського в Литву Никифоров зазначив, що Литва є "найвідданішим другом і союзником України" на шляху до Європейського Союзу.

Коментуючи візит президента України до Німеччини, під час якого має відбутися зустріч українського лідера з канцлером ФРН Ангелою Меркель, новий прессекретар Зеленського зазначив, що ті обговорюватимуть теми Нормандського формату, миру на Донбасі, деокупацію Криму і необхідність зупинки будівництва "Північного потоку-2".

Никифоров зазначив, що його функціонал на новій посаді буде як у "класичного прессекретаря": проводитиме брифінги, супроводжуватиме Зеленського під час публічних заходів і доноситиме меседжі від Офісу президента.

Відповідаючи на запитання однієї з журналісток Никифоров підкреслив, що він як журналіст не стикався зі своєю попередницею, Юлією Мендель, і "зауважень у нього до неї немає".

"Те, що в неї [Мендель] були якісь публічні… як би їх назвати… ска… Ну, не будемо їх називати скандалами. Я спробую їх не повторювати", — зазначив Никифоров.

Також він вважає, що від анонсованої книги Мендель "не варто очікувати одкровень, скандалів і серйозних інсайтів", підкресливши, що та поважає людей, з якими вона працювала.

А відповідаючи на запитання чи перетинався він із Зеленським під час його роботи в Кривому Розі Никифоров заявив, що "в той час не співпрацював із ним, але перетинатися доводилося, оскільки той у місті був місцевою зіркою".

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Зазначимо, за час, який Мендель працювала на посаді керівниці пресслужби Зеленського, вона опинялася в центрі цілої низки скандалів. Фокус розповідав, чим запамʼяталася Мендель на цій посаді та про топ-5 скандалів з її участю.

1 липня керівниця пресслужби президента України розповіла, що вирішила написати книгу про "українську політику, деякі інсайти і самоідентифікацію українців".

У пʼятницю, 9 липня, Мендель повідомила, що після звільнення з посади прессекретарки Зеленського вона стане позаштатною радницею керівника ОП. Найімовірніше, вона буде відповідати за комунікацію з іноземними ЗМІ.

Також Фокус розповідав, що відомо про Сергія Никифорова, який тепер керує пресслужбою Офісу президента.