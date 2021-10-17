Путіну важко спілкуватися із Зеленським, він передає послання через Меркель і Макрона, — Пєсков

Прес-секретар президента РФ заявив, що російський лідер відповідає за свої слова, а Зеленському для зустрічі з Путіним необхідно виконати "домашню роботу".

Дмитро Пєсков, прессекретар президента Російської Федерації Володимира Путіна, заявив, що російському лідерові важко розмовляти з українським колегою Володимиром Зеленським, тому він віддає перевагу комунікувати з ним через посередників в особі керівника Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це Пєсков сказав в телешоу "Москва. Кремль. Путін", яке вийшло в ефір 17 жовтня на держтелеканалі "Росія 1".

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"Путін відповідає за свої слова, він говорить те, що робить, і робить те, що говорить. І коли ось це не стикується з іншими співрозмовниками, то це дуже-дуже складно", — запевнив Пєсков.

Прессекретар президента РФ сказав, що у нової особистої зустрічі Зеленського з Путіним немає перспектив і звинуватив офіційний Київ в небажанні виконувати Мінські угоди. Також Кремлю не подобається те, що президент України заявляє, що Росія є однією зі сторін конфлікту в ОРДЛО.

Розкритикував Пєсков і законопроєкт про перехідний період на території Донбасу. За його словами, цей документ є "виходом з домовленостей".

Прессекретар Путіна підкреслив, що президент РФ буде згоден зустрітися з Зеленським тільки в разі, якщо той виконає "домашню роботу".

Нагадаємо, у квітні Зеленський запросив Путіна зустрітися з ним "у будь-якій точці Донбасу". На початку жовтня Дмитро Пєсков заявив, що Київ і Москва поки не визначили список питань, які можуть обговорюватися на саміті лідерів України та РФ, проте сторони над цим працюють.

В окремій статті Фокус розбирався для чого Зеленському потрібна зустріч з Путіним, яка може закінчитися фіаско. Так, експерти вважають, що завданням мінімум для українського лідера є відновлення перемир'я на Донбасі й припинення вогню, після чого вже можна буде займатися зняттям напруги в стосунках між країнами та темою повернення Криму.