Путину трудно общаться с Зеленским, он передает послания через Меркель и Макрона, — Песков

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что российский лидер отвечает за свои слова, а Зеленскому для встречи с Путиным необходимо выполнить "домашнюю работу".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил, что российскому лидеру трудно разговаривать с украинским коллегой Владимиром Зеленским, потому он предпочитает коммуницировать с ним через посредников в лице руководителя Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом Песков сказал в телешоу "Москва. Кремль. Путин", которое вышло в эфир 17 октября на гостелеканале "Россия 1".

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"Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно", — заверил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ сказал, что у новой личной встречи Зеленского с Путиным нет перспектив и обвинил официальный Киев в нежелании выполнять Минские соглашения. Также Кремлю не нравится то, что президент Украины заявляет, что Россия является одной из сторон конфликта в ОРДЛО.

Раскритиковал Песков и законопроект о переходном периоде на территории Донбасса. По его словам, этот документ является "выходом из договоренностей".

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что президент РФ будет согласен встретиться с Зеленским только в случае, если тот выполнит "домашнюю работу".

Напомним, в апреле Зеленский пригласил Путина встретиться с ним "в любой точке Донбасса". В начале октября Дмитрий Песков заявил, что Киев и Москва пока не определили список вопросов, которые могут обсуждаться на саммите лидеров Украины и РФ, однако стороны над этим работают.

В отдельной статье Фокус разбирался для чего Зеленскому нужна встреча с Путиным, которая может закончиться фиаско. Так, эксперты считают, что задачей минимум для украинского лидера является восстановление перемирия на Донбассе и прекращение огня, после чего уже можно будет заниматься снятием напряжения в отношениях между странами и темой возвращения Крыма.