У Зеленського поставили під сумнів продовження роботи Нормандського формату

Країни не можуть домовитися щодо проведення наступного саміту або зустрічі у форматі міністрів закордонних справ.

Продовження роботи Нормандського формату за участю України, Німеччини, Франції та Росії знаходиться "під великим питанням", сторони не можуть домовитися щодо проведення наступного саміту з Донбасу. Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив речник президента України Сергій Никифоров.

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"Сам Нормандський формат, його продовження — під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в Нормандському форматі на найвищому рівні, навіть міністри поки не зустрічаються. Тобто тут політична частина, політичний порядок денний Нормандського формату під великим питанням", — сказав Нікіфоров.

Також речник президента додав, що в ході можливих заходів у рамках Нормандського формату можна було б обговорити екологічні проблеми на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у Нормандському форматі", — заявив Нікіфоров.

[ + – ] Никифоров про майбутнє Нормандського формату

Нагадаємо, у жовтні цього року президент Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі відеозв'язку щодо підготовки до проведення саміту Нормандської четвірки. Останні переговори лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо Донбасу відбулися ще у грудні 2019 року.

Нещодавно посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен запевнила, що канцлер ФРН Ангела Меркель до кінця перебування на посаді в.о. щодня працюватиме над організацією нової зустрічі в Нормандському форматі.

Раніше Фокус писав, що Зеленський під час виступу на кліматичному саміті ООН у Глазго назвав окуповані Росією Крим та частину Донбасу двома "екобомбами у центрі Європи".