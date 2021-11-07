У Зеленского поставили под сомнение продолжение работы Нормандского формата

Страны не могут договориться по поводу проведения следующего саммита или встречи в формате министров иностранных дел.

Продолжение работы Нормандского формата при участии Украины, Германии, Франции и России находится "под большим вопросом", стороны не могут договориться касательно проведения следующего саммита по Донбассу. Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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"Сам Нормандский формат, его продолжение — под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в Нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются. То есть тут политическая часть, политическая повестка Нормандского формата под большим вопросом", — сказал Никифоров.

Также пресс-секретарь президента добавил, что в ходе возможных мероприятий в рамках Нормандского формата можно было бы обсудить экологические проблемы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в Нормандском формате", — заявил Никифоров.

[ + – ] Никифоров о будущем Нормандского формата

Напомним, в октябре этого года президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в формате видеосвязи касательно подготовки к проведению саммита Нормандской четверки. Последние переговоры лидеров Украины, Германии, Франции и России по Донбассу состоялись еще в декабре 2019 года.

Также недавно посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заверила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель до конца пребывания на должности и.о. будет ежедневно работать над организацией новой встречи в Нормандском формате.

Ранее Фокус писал, что Зеленский во время выступления на климатическом саммите ООН в Глазго назвал оккупированные Россией Крым и часть Донбасса двумя "экобомбами в центре Европы".