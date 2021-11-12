СБУ не пустила літак нардепа Козака до України

Підозрюваний у держзраді депутат із ОПЗЖ летів із Європи до Росії на своєму бізнес-джеті.

Служба безпеки України (СБУ) не пустила в український повітряний простір літак, що належить народному депутату з партії ОПЗЖ Тарасу Козаку, який перебуває під санкціями Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО), а також підозрюється в державній зраді. Про це в п'ятницю, 12 листопада, повідомляє пресслужба силового відомства.

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Правоохоронці нагадали, що літак, яким летів нардеп, перебуває під санкціями Ради нацбезпеки. Щоб вивести апарат з-під обмежень, його бортовий номер змінили з Т7BRG на T7GIV. Уже з новим номером у середу, 10 листопада, борт летів із країни-члена Євросоюзу до Росії та намагався перетнути повітряний простір України.

"Втім, СБУ спрацювала спільно з Украерорухом та Державіаслужбою України та заборонила транзит бізнес-джету", — йдеться в повідомленні.

При цьому Служба безпеки не уточнила прізвище народного депутата, про літак якого йдеться, проте відомство у своїй публікації прикріпило посилання на повідомлення від 11 травня, присвячене повідомленню про підозру в держзраді Козаку та його колезі з партії Віктору Медведчуку.

Нагадаємо, Медведчук наразі залишається під цілодобовим арештом. Такий запобіжний захід йому обрав суд з другого кримінального провадження про державну зраду, яке було відкрито через незаконне постачання вугілля з ОРДЛО.

У травні цього року СБУ повідомляла, що Козак залишив Україну та повертатися до України не планує. За даними журналістів, його громадянська дружина Наталія Лавренюк змінила ім'я, щоб уникнути санкцій, накладених щодо неї Радою нацбезпеки.

Цивільна дружина народного депутата України від партії "Опозиційна платформа – За життя" Тараса Козака повністю змінила своє прізвище, ім'я та по батькові, стверджує у соцмережі Facebook журналіст проєкту "Схеми" Максим Савчук.

Також Фокус писав про те, що РНБО ухвалила рішення про введення санкцій проти компаній, на які зареєстровані літаки Медведчука та Козака.