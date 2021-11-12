СБУ не пустила самолет нардепа Козака в Украину

Подозреваемый в госизмене депутат из ОПЗЖ летел из Европы в Россию на своем бизнес-джете.

Служба безопасности Украины (СБУ) не пустила в украинское воздушное пространство самолет, принадлежащий народному депутату из партии ОПЗЖ Тарасу Козаку, который находится под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), а также подозревается в государственной измене. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает пресс-служба силового ведомства.

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Правоохранители напомнили, что самолет, на котором летел нардеп, находится под санкциями Совета нацбезопасности. Чтобы вывести аппарат из-под ограничений его бортовой номер сменили с Т7BRG на T7GIV. Уже с новым номером в среду, 10 ноября, борт летел из страны-члена Евросоюза в Россию и пытался пересечь воздушное пространство Украины.

"Впрочем, СБУ сработала совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретила транзит бизнес-джета", — говорится в сообщении.

При этом Служба безопасности не уточнила фамилию народного депутата, о самолете которого идет речь, однако ведомство в своей публикации прикрепило ссылку на сообщение от 11 мая, посвященное уведомлению о подозрении в госизмене Козаку и его коллеге по партии Виктору Медведчуку.

Напомним, Медведчук на данный момент остается под круглосуточным арестом. Такую меру пресечения ему избрал суд по второму уголовному производству о государственной измене, которое было открыто из-за незаконных поставок угля из ОРДЛО.

В мае этого года СБУ сообщала, что Козак покинул Украину и возвращаться в Украину не планирует. По данным журналистов, его гражданская супруга Наталья Лавренюк сменила имя, чтобы избежать санкций, наложенных в отношении нее Советом нацбезопасности.

Гражданская супруга народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака полностью сменила свои фамилию, имя и отчество, утверждает в соцсети Facebook журналист проекта "Схемы" Максим Савчук.

Также Фокус писал о том, что СНБО принял решение о введении санкций против компаний, на которые зарегистрированы самолеты Медведчука и Козака.