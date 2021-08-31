Жена нардепа Козака в России полностью изменила свое имя, – Схемы (фото)

Журналист Максим Савчук утверждает, что Наталья Лавренюк "превратилась" в Светлану Жучкову с целью избежать санкций со стороны Украины.

Гражданская супруга народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака полностью сменила свои фамилию, имя и отчество, утверждает в соцсети Facebook журналист проекта "Схемы" Максим Савчук.

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По его информации, Наталья Лавренюк, имеющая гражданство Российской Федерации, в августе 2021 года "превратилась" в Светлану Жучкову.

В доказательство своих слов журналист приводит информацию с сайта Федеральной налоговой службы РФ.

Согласно этим данным, в феврале текущего года жена Тараса Козака была записана как Лавренюк Наталья Николаевна.

В августе 2021-го по такому же идентификационному номеру указана Светлана Петровна Жучкова.

[ + – ] Данные о Лавренюк Наталье Николаевне

По мнению Савчука, подобным образом Лавренюк пытается противодействовать санкциям, наложенных Украиной на нардепа Козака.

В сведениях российской налоговой службы все данные, кроме фамилии и инициалов, идентичны, включая номер и дату получения паспорта, индивидуальный налоговый номер, место и дату рождения.

Санкции в отношении Медведчука, Козака и их жен

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne".

19 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Зеленский своим указом ввел санкции против одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Он рассказал, что Медведчук и Марченко входят в число восьми человек, против которых введены санкции сроком на три года.

По информации СНБО, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в России, которым владеют жены Медведчука и Козака, обеспечивает нефтепродуктами неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской области.

11 мая глава Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на совместном брифинге с главой СБУ Иваном Бакановым сообщила, что Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку объявлено о подозрении в государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов на территории оккупированного Крыма. Тогда же Баканов заявил, что Козак покинул территорию Украины.

20 мая СБУ объявила Козака в розыск и через суд получила разрешение на его задержание.

В июле имущество соратника Виктора Медведчука и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака было арестовано по решению Печерского районного суда Киева.