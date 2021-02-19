Все члены СНБО якобы поддержали введение санкций против Медведчука, - СМИ

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков тоже проголосовал "за", но выступил с замечанием.

Все члены заседания СНБО проголосовали за введение санкций против Виктора Медведчука и семи физлиц. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на информацию, полученную от членов СНБО.

Из 20 членов СНБО на заседании присутствовали 19, министр финансов Сергей Марченко находится в запланированном отпуске. Все они проголосовали за введение санкций.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который не поддержал санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne, и Zik, проголосовал за введение санкций, но, по словам издания, якобы просил учесть замечание о необходимости внесения изменений в закон о санкциях, чтобы упразднить положения о санкциях украинских граждан, которые могут трактоваться неоднозначно.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака и пяти граждан Российской Федерации. В рамках санкций против жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко будут арестованы 8% акций канала 1+1, но сам телеканал продолжит работу.

Всего под санкции попали 19 юридических и 8 физических лиц, они введены из-за финансирования терроризма.

СНБО также принял решение вернуть в государственную собственность часть нефтепровода "Самара — Западное направление". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, долгий период времени объектом неправомерно пользовались граждане Украины, которые захватили контроль неизвестными пока средствами. Как сообщило издание "Наші гроші", в 2015 году российский оператор "Транснефть" продал фирму "ПрикарпатЗападТранс", которая контролирует часть нефтепровода. Сейчас она якобы принадлежит швейцарской компании Industry Trading Company SA, владелец которой Анатолий Шефер — его связывают с окружением народного депутата Виктора Медведчука из "Оппозиционной платформы за жизнь". В то же время, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" трубопровод в собственность Украины не передала.

12 февраля стало известно, что президент Владимир Зеленский инициировал заседание СНБО, при этом часть вопросов решили рассмотреть в закрытом режиме. О цели заседания пресс-служба гаранта написала расплывчато, однако в решительном тоне, намекнувшем на жесткие решения.