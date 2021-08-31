Дружина нардепа Козака в Росії повністю змінила своє ім'я, — Схеми (фото)

Журналіст Максим Савчук стверджує, що Наталія Лавренюк "перетворилася" в Світлану Жучкову з метою уникнути санкцій з боку України.

Громадянська дружина народного депутата України від партії "Опозиційна платформа — За життя" Тараса Козака повністю змінила свої прізвище, ім'я та по батькові, стверджує в соцмережі Facebook журналіст проекту "Схеми" Максим Савчук.

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За його інформацією, Наталя Лавренюк, яка має громадянство Російської Федерації, у серпні 2021 року "перетворилася" у Світлану Жучкову.

На доказ своїх слів журналіст наводить інформацію із сайту Федеральної податкової служби РФ.

Згідно з цими даними, у лютому поточного року дружина Тараса Козака була записана як Лавренюк Наталія Миколаївна.

У серпні 2021-го за таким же ідентифікаційним номером вказана Світлана Петрівна Жучкова.

[ + – ] Дані Лавренюк Наталії Миколаївни

На думку Савчука, подібним чином Лавренюк намагається протидіяти санкціям, накладеним Україною на нардепа Козака.

У відомостях російської податкової служби всі дані, крім прізвища та ініціалів, ідентичні, включаючи номер і дату отримання паспорта, індивідуальний податковий номер, місце і дату народження.

Санкції щодо Медведчука, Козака та їхніх дружин

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій РНБО проти Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne".

19 лютого секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Зеленський своїм указом ввів санкції проти одного з лідерів "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Він розповів, що Медведчук і Марченко входять у число восьми осіб, проти яких введені санкції терміном на три роки.

За інформацією РНБО, Новошахтинський нафтопереробний завод у Росії, яким володіють дружини Медведчука і Козака, забезпечує нафтопродуктами непідконтрольні Києву території Донецької і Луганської області.

11 травня голова Генпрокуратури України Ірина Венедіктова на спільному брифінгу з головою СБУ Іваном Бакановим повідомила, що Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку оголошено про підозру в державній зраді і спробі пограбування національних ресурсів на території окупованого Криму. Тоді ж Баканов заявив, що Козак покинув територію України.

20 травня СБУ оголосила Козака в розшук і через суд отримала дозвіл на його затримання.

У липні майно соратника Віктора Медведчука і народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака було заарештовано за рішенням Печерського районного суду Києва.