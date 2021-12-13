Незважаючи на заяву Тупицького: США все ж таки ввели санкції проти відстороненого Зеленським голови КСУ

Фокус знайшов суддю та його дружину в списку санкцій Держдепу. Туди їх внесли через підозри у скоєнні корупційних злочинів.

Відсторонений від посади президентом Володимиром Зеленським голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький, попри його слова про те, що проти нього не запровадили санкції США, перебуває під персональними обмеженнями Вашингтона. Фокус відшукав суддю і його дружину в списку санкцій Державного департаменту США від 9 грудня 2021 року.

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На порталі дипломатичного відомства йдеться, що в Міжнародний день боротьби з корупцією США запровадили персональні санкції щодо фізичних осіб, яких підозрюють у скоєнні правопорушень, пов'язаних з отриманням хабарів чи шахрайством.

"Дердеп вносить до списку наступних осіб за їхню причетність до суттєвої корупції: Олександр Тупицький, ексголова КСУ, за значні корупційні дії, враховуючи отримання грошового хабаря під час роботи в судовій системі України. Дружина Тупицького, Ольга Тупицька, також була притягнута до відповідальності у межах цієї справи", — йдеться у заяві дипвідомства.

У документі також сказано, що фігурантам списку санкцій заборонено в'їзд на територію США, оскільки саме Держдеп відповідає за анулювання американських віз.

[ + – ] Олександр та Ольга Тупицькі перебувають у списку санкцій

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що 9 грудня Держдеп США оголосив про введення санкцій проти відстороненого президентом Володимиром Зеленським голови КСУ Олександра Тупицького. Під особисті обмеження також потрапила дружина судді Ольга.

Уже 13 грудня Олександр Тупицький заявив, що США не запроваджували проти нього санкції. Усунутий глава КСУ припустив, що Вашингтон міг анулювати його американську візу та цю інформацію треба уточнити його адвокатам.

Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора хоче притягнути до відповідальності відстороненого главу КСУ Олександра Тупицького за підозрами у скоєнні злочинів в IT-сфері та незаконних дій у сфері правосуддя. Судді висунули звинувачення у несанкціонованому втручанні в роботу комп'ютерів, підкупі свідка та наданні свідомо неправдивих показань.